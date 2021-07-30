سر دخول إلهام شاهين في نوبة بكاء مع طوني خليفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تستطع الفنانة إلهام شاهين السيطرة على مشاعرها، إذ غلبتها دموعها خلال لقائها مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة على شاشة قناة "إل بي سي".

وتأثرت إلهام شاهين أثناء حديثها عن انفجار مرفأ بيروت (4 أغسطس/آب 2020) واسترجاع أحداث الذكرى الأليمة.



وتساءلت إلهام شاهين: "ما ذنب الضحايا فيما حدث؟! مدينة بالكامل دًمِّرت.. أول مرة أشوف بيروت كده، مظلمة مدمّرة الشوارع، حزينة على اللي بيحصل في البلد".

وأكدت أن بيروت كانت بالنسبة إليها رمزاً للسعادة والبهجة وكانت تقضي فيها أوقاتاً سعيدة.



إلهام شاهين شاركت مؤخراً في حكاية "حتة مني" مع النجوم أحمد وفيق، وإيناس كامل، ومؤمن نور، ونهال عنبر، وسارة الشامي، والعمل من تأليف شهيرة سلام، وإنتاج تامر مرسي ومها سليم، وإخراج حسام علي.