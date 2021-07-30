5 معلومات لا تعرفها عن جي كي رولينج مؤلفة "هاري بوتر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت المؤلفة البريطانية جي كي رولينج نجاحاً يحسدها عليه بقية مؤلفي العالم، بفضل سلسلة الخيال العلمي "هاري بوتر".

ورغم انتهاء هذه السلسلة منذ أعوام، إلا أن صداها ما زال يدوي عالمياً؛ لتنبثق عنها سلاسل أخرى لا تقل نجاحاً.

ويحتفل العالم بعيد ميلاد رولينج في 31 يوليو/تموز، حيث تكمل 56 عاماً.

ويستعرض موقع "بوب شوجر" الأمريكي في التقرير التالي، معلومات لا يعرفها الجمهور عن جي كي رولينج.



1- التقى والداها في محطة قطار





تلعب محطة قطار "كينجز كروس" دوراً كبيراً في سلسلة هاري بوتر، فهي محطة انتقال الطلبة إلى مدرسة السحر "هوجورتس".

وكشفت رولينج أنها استلهمت الفكرة من قصة حب أبويها، إذ التقيا في محطة قطار.



2- كادت أن تقتل رون





قالت جي كي رولينج إنها فكرت في قتل شخصية "رون"، لأنها كانت تمر بفترة سيئة إلا أنها عدلت رأيها بسبب شعبية الشخصية.

3- عانت من الاكتئاب





وذكرت رولينج أنها عانت من الاكتئاب لفترة خلال العشرينات بسبب فشل زيجتها، وكانت تراودها أفكار انتحارية، ومن هنا فكرت في كتابة سلسلة هاري بوتر، لأنها شعرت أنه لا يوجد شيء لتخسره.



4- لم تستخدم اسمها في كتابة هاري بوتر





أوضحت جي كي رولينج أنها لم تستخدم اسمها بالكامل خلال كتابة سلسلة هاري بوتر، بسبب شعورها بالخوف في أعقاب انهيار زيجتها، فضلًا عن أن الناشر الخاص بها نصحها ألا تستخدم اسمها، لأن المراهقين الذكور قد لا يقرأون كتاباً كتبته امرأة.

5- نشطة إلكترونياً

تمتلك جي كي رولينج حساباً على موقع "تويتر"، وتشتهر بدخولها في نقاشات حادة مع مستخدمي المنصة الإلكترونية، مما أوقعها في كثير من المشاكل.



