شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة كبيرة لـ آل باتشينو بعد عودته للسينما الإيطالية في House of Gucci والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل النجم العالمي آل باتشينو، على إشادة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ظهوره المميز وعودته للسينما الإيطالية بفيلم House of Gucci، مع النجمة العالمية ليدي جاجا، والمخرج ريدلي سكوت.

وظهر العراب، في التريلر الرسمي لفيلم House of Gucci، بشكل مميز على عادته في الدراما الإيطالية، حيث سيلعب دورا مميزا في قصة اغتيال ماوريتسيو جوتشي، بجوار جاجا التي ستلعب دور زوجة ماوريتسيو السابقة التي اتهمت بقتله، وأدينت بتدابير الاغتيال بعد هجرها وزواجه من سيدة أصغر منها سنا، حيث قضت 18 عاما في السجن، وحصلت على لقب الأرملة السوداء قبل إطلاق سراحها في 2016.

ونشرت جاجا مؤخرا عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا بمناسبة انتهاء فيلمها الجديد House Of Gucci ، وظهرت في الصور وهي تضرب بقبضتيها قبضة مخرج الفيلم ريدلي سكوت، وفي الفيلم ستظهرالفائزة بجائزة الأوسكار بدور باتريسيا ريجياني، الزوجة السابقة لوريث جوتشي "ماوريتسيو جوتشي"، الذي تم توظيف قاتل محترف لقتله في منتصف التسعينيات.