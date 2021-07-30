شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يستعد لعرض "شمسية وأربع كراسى" على مسرح الساحل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم أشرف عبد الباقى لإطلاق أحدث أعماله المسرحية باسم "شمسية وأربع كراسى"، ليعرض على مسرح الساحل خلال الفترة المقبلة، والذى من المتوقع أن يحقق إقبالا جماهيريا كبيرا.

مسرحية "شمسية وأربع كراسى" بطولة الفنان أشرف عبد الباقى، محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس"، محمد أنور، محمد عبد الرحمن توتا، الفنانة مريهان حسين في أولى تجاربها المسرحية، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث مسرحية "شمسية وأربع كراسى" بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

يذكر أن الفنان أشرف عبد الباقى عرض مؤخرا مسرحية "جريما في المعادى - كلها غلط" وهى رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهى تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields،وبطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبد الباقى