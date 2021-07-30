شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور لـ هنادي مهنا قبل وبعد خسارة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة هنادى مهنا مؤشرات البحث جوجل؛ بسبب نشر صور لها ظهرت فيها مفتقدة وزنها أثناء تواجدها في لبنان، الأمر الذى أثار جدلا كبيرا، واعتقاد البعض أنها أجرت عملية تكميم معدة، وعلق عدد من متابعي هنادي على الإطلالة، إذ قالت إحدى المتابعات: "ليه خسيتي كده؟.. مش لايق عليكي خالص"، فيما قالت أخرى: "انتي إزاي خسيتي أوي كده"، فيما طالبتها أخرى بقولها: "اتخني شوية عن كده، وننشر عددا من الصور لها بين قبل وبعد خسارة وزنها.

































وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، احتفل الفنان أحمد خالد صالح، بعيد ميلاد زوجته الفنانة هنادى مهنا، فى أول عيد ميلاد لها بعد زواجهما فى نوفمبر الماضى، حيث فاجأها وهما يدخلان المنزل سويا فى الظلام، ثم تُفاجأ بإشعال الأضواء وإطلاق ألعاب الاحتفال.

وحضر الاحتفال والدها الموسيقار هانى مهنا وزوجته، وأيضا الفنانون محمد جمعة ومحمد الشرنوبى وبسنت صيام، وبعض الأصدقاء والمقربين منهم الذين رددوا أغانى عيد الميلاد احتفالا بها.

كما نشرت هنادى صورا وفيديوهات من الاحتفال بعيد ميلادها، عبر حسابها على "إنستجرام"، موجهة رسالة غزل لزوجها، قائلة: "ممتنة دائما لوجودك وأشكرك على هذه المفاجأة الجميلة وعلى رسم الابتسامة على وجهى، فى الثانية التى أفتح فيها عينى فى الصباح.. أنا أحبك".

وأضافت هنادى: "شكرا بابا وماما على كل شيء، شكرا أصدقائى الرائعون على تواجدكم دائمًا معنا.. بحبكم".