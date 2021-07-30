شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار سارة لعشاق سلسلة Stranger Things بعد تأخير الموسم الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير أجنبية، عن اقتراب موعد طرح الموسم الرابع الجديد من مسلسل الإثارة والخيال العلمي Stranger Things، الذي طال انتظاره، بسبب القيود التي فرضتها الدول على خلفية تفشي جائحة كورونا، وهو ما أثر بالسلب على عملية التصوير.

ونقلت صحيفة فارايتي، تصريحات عن شون ليفي، المنتج المنفذ لسلسلة Stranger Things، الذي أكد أن الموسم الرابع سيُعرض قريبا جدا، مؤكدا الانتهاء من نسبة كبيرة من عملية التصوير خلال الشهرين الماضيين.

وشاهد عشاق سلسلة Stranger Things، آخر مرة سكان هوكينز في عام 2019 في المواجهة الملحمية ضد الوحش في المول التجاري، والتي انتهت بوفاة جيم هوبر (ديفيد هاربور)، وغادرت عائلة بايرز المدينة، وتم تدمير منشأة الروس، على الأقل في الوقت الحالي.

وانضم مؤخرا، الرباعى اميبيث مكنولتي، مايلز ترويت، ريجينا تينج تشن، وجريس فان ديان إلى الموسم الرابع من مسلسل Stranger Things، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".