شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار سارة لعشاق سلسلة Stranger Things بعد تأخير الموسم الرابع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير أجنبية، عن اقتراب موعد طرح الموسم الرابع الجديد من مسلسل الإثارة والخيال العلمي Stranger Things، الذي طال انتظاره، بسبب القيود التي فرضتها الدول على خلفية تفشي جائحة كورونا، وهو ما أثر بالسلب على عملية التصوير.
ونقلت صحيفة فارايتي، تصريحات عن شون ليفي، المنتج المنفذ لسلسلة Stranger Things، الذي أكد أن الموسم الرابع سيُعرض قريبا جدا، مؤكدا الانتهاء من نسبة كبيرة من عملية التصوير خلال الشهرين الماضيين.
وشاهد عشاق سلسلة Stranger Things، آخر مرة سكان هوكينز في عام 2019 في المواجهة الملحمية ضد الوحش في المول التجاري، والتي انتهت بوفاة جيم هوبر (ديفيد هاربور)، وغادرت عائلة بايرز المدينة، وتم تدمير منشأة الروس، على الأقل في الوقت الحالي.
وانضم مؤخرا، الرباعى اميبيث مكنولتي، مايلز ترويت، ريجينا تينج تشن، وجريس فان ديان إلى الموسم الرابع من مسلسل Stranger Things، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".
ومن المقرر أن تلعب ماكنولتي دور فيكي، وسيلعب ترويت دور باتريك، نجم كرة السلة في هوكينز، وستلعب تينج تشين دور السيدة كيلي، مستشارة التوجيه، وأخيرا سيلعب فان دين دور كريسي، قائدة المشجعات في هوكينز.
وينضم الرباعى الجديد إلى أبطال Stranger Things، وهم: وينونا رايدر، وديفيد هاربور، وفين وولفارد، وميلي بوبي براون، وجاتن ماتاراتزو، وكاليب ماكلولين، ونوه شناب، وسادي سينك، وناتاليا داي، وتشارلي هيتون، وجو كيري.
ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "فارايتي"، انضم 8 شخصيات جديدة إلى Stranger Things، في سبتمبر من العام الماضى 2020، ومن أهمهم روبرت إنجلوند.