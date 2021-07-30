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شكرا لقرائتكم خبر عن BAFTA تشيد بفيلم أمير المصري LIMBO بعد ساعات من عرضه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لجوائز البافتا BAFTA، على الإشادة بفيلم LIMBO للنجم المصري أمير المصري، بعد عرضه بساعات في دور العرض السينمائية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، اليوم الجمعة الموافق 30 يوليو.
ونشرت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز العالمية، صورة للنجم المصري عبر موقع "إنستجرام"، مشيدة بالفيلم الذي يشاركه فيه بن شاروك وإيرون جورتباي، قائلة: "نحن فخورون بهم".
ونشر المصرى، منذ قليل، البرومو الدعائى للفيلم، عبر حسابه على "إنستجرام"، صحبها بتعليق: "لقد جاء اليوم أخيرًا.. L I M B O فى دور السينما فى المملكة المتحدة وأيرلندا الآن"، مضيفا: "يا لها من رحلة لا تصدق مع هذا الفيلم، لا أستطيع الانتظار لمشاركتها معكم جميعًا.. شكراً لجميع طاقم العمل والممثلين الذين جعلوا كل هذا يحدث".
يذكر أن فيلم Limbo حاز على العديد من الإشادات النقدية، حيث كتبت مجلة "Varitey" لقد آمن المخرج شارلوك بقدرات النجم البريطانى المصرى أمير المصرى، الذى تمكّن من نقل طبقات من الصدمة القابعة خلف شخصيته، ليخرج بفيلم متوازن ما بين المرح والغضب بفضل الأداء التمثيلى القوى"، وكتبت مجلة "Hollywood Reporter": "قدم النجم أمير المصري، الموهبة البريطانية المصرية الصاعدة، أداءً عاطفيًّا هادئًا فى شخصية عمر بفيلم "Limbo"، وكتبت "The Guardian": "الأكثر دراماتيكية فى الفيلم هو أداء شخصية عمر، فقد تمكّن أمير المصرى من نقل مشاعر الخوف والتردد من العزف على العود فى ظل تلك الأزمات".
بوستر فيلم أمير المصرى الجديد
وتدور أحداث فيلم Limbo حول شخصية عمر، وهو شاب موسيقى وله مستقبل واعد، يبتعد عن أسرته السورية إلى جزيرة اسكتلندية فى انتظار نتيجة طلب اللجوء، الفيلم يكشف كيف هو مؤثر تعدد الثقافات من خلال معاناة الأمل لأحد اللاجئين.
يشار إلى أن أمير المصرى هو ممثل مصرى بريطانى، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية، مثل: توم هيدلستون، هيو لورى، أوليفيا كولمان ووودى هارلسون، وُلد فى القاهرة ونشأ فى لندن، قدّم فى مصر فيملين حققا نجاحًا باهرًا، هما: "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" و"الثلاثة يشتغلونها".
أكمل أمير دراسته فى لندن وتخرّج في أكاديمية LAMDA، ويبدأ مشواره الفنى بأعمال مثل Rosewater (2014)، وبعدها حصل على فرصة البطولة فى عدة أعمال ليثبت نفسه أمام الجمهور والنقاد كموهبة بريطانية ناشئة.