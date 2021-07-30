شكرا لقرائتكم خبر عن BAFTA تشيد بفيلم أمير المصري LIMBO بعد ساعات من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لجوائز البافتا BAFTA، على الإشادة بفيلم LIMBO للنجم المصري أمير المصري، بعد عرضه بساعات في دور العرض السينمائية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، اليوم الجمعة الموافق 30 يوليو.

ونشرت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز العالمية، صورة للنجم المصري عبر موقع "إنستجرام"، مشيدة بالفيلم الذي يشاركه فيه بن شاروك وإيرون جورتباي، قائلة: "نحن فخورون بهم".

ونشر المصرى، منذ قليل، البرومو الدعائى للفيلم، عبر حسابه على "إنستجرام"، صحبها بتعليق: "لقد جاء اليوم أخيرًا.. L I M B O فى دور السينما فى المملكة المتحدة وأيرلندا الآن"، مضيفا: "يا لها من رحلة لا تصدق مع هذا الفيلم، لا أستطيع الانتظار لمشاركتها معكم جميعًا.. شكراً لجميع طاقم العمل والممثلين الذين جعلوا كل هذا يحدث".

يذكر أن فيلم Limbo حاز على العديد من الإشادات النقدية، حيث كتبت مجلة "Varitey" لقد آمن المخرج شارلوك بقدرات النجم البريطانى المصرى أمير المصرى، الذى تمكّن من نقل طبقات من الصدمة القابعة خلف شخصيته، ليخرج بفيلم متوازن ما بين المرح والغضب بفضل الأداء التمثيلى القوى"، وكتبت مجلة "Hollywood Reporter": "قدم النجم أمير المصري، الموهبة البريطانية المصرية الصاعدة، أداءً عاطفيًّا هادئًا فى شخصية عمر بفيلم "Limbo"، وكتبت "The Guardian": "الأكثر دراماتيكية فى الفيلم هو أداء شخصية عمر، فقد تمكّن أمير المصرى من نقل مشاعر الخوف والتردد من العزف على العود فى ظل تلك الأزمات".



بوستر فيلم أمير المصرى الجديد