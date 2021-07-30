شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فهيم وأمير صلاح يطرحان "مش تريند".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح محمد فهيم وأمير صلاح أغنية بعنوان "مش تريند" على يوتيوب، من كلمات وألحان وتوزيع موسيقى محمد فهيم، تسجيل وهندسة صوتية وماستر چورچ يعقوب.

يذكر أن الثنائى أمير صلاح الدين، ومحمد فهيم يقدمان العرض المسرحى "فراجيل Fragile" على مسرح مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية، وذلك فى سبتمبر المقبل من يوم 24 حتى 27، على أن يكون يومى 24 و25 فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ويومى 26 و27 فى تمام الساعة السادسة مساءً.

عرض "فراجيل" نتاج ورشة ارتجال علي مشاهد مختارة من مسرحية "حوارات معفرتة" للكاتب الفرنسي الراحل.. رولان ديبيار، صياغة وتمثيل محمد فهيم، أمير صلاح الدين ومن إخراج أمير صلاح الدين، ديكور ندى عبد المجيد وعمر رأفت، مساعد مخرج أميرة عبد الرحمن، مخرج منفذ محمد حبيب، ويضم العرض عدة مشاهد تتناول قضايا متنوعة.