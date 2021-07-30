شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يهنئ ملك المغرب بعيد العرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد، ونشر عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "أحر التهانى إلى جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد.. متمنياً للمغرب والشعب المغربى المزيد من التقدم والازدهار فى ظل حكم الملك محمد السادس".

من ناحية أخرى، يحيى أمير الغناء العربى هانى شاكر حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، وبمشاركة مطربي الأوبرا ياسر سليمان وإيمان عبد الغنى، فى الثامنة مساء الأحد الأول من أغسطس على مسرح النافورة بالأوبرا.

وفي سياق متصل طمأن أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، جمهوره ومتابعيه، على حالته الصحية، فى أول ظهور له منذ خروجه من المستشفى بعد شفائه، مؤكدا أنها أزمة وعدت على خير وأنه فى فترة نقاهة خلال الفترة المقبلة.

وقال شاكر، فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "إنستجرام": "أنا بطمنكم الحمد لله بقيت أحسن، ربنا عدى الأزمة دى على خير، بدعائكم ودعاء الناس الطيبين اللى يعرفونى واللى مايعرفنوش، الفترة اللى جاية هتكون فترة نقاهة، وطول ما ربنا معايا وانتو جنبى إن شاء الله ربنا ميجيبش حاجة وحشة أبدا".

وتابع شاكر: "أنا بس بطمنكم عشان الناس اللى بتستظرف وبتقول أخبار مش مظبوطة وتخض ناس كتير، وتعمل قلق على السوشيال ميديا عشان بس تعمل انتشار، حسبى الله ونعم الوكيل فى الناس دى".