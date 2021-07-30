شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم الأردنى "فرحة" يشارك فى مهرجان تورونتو السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفيلم الأردنى "فرحة" للمخرجة دارين سلاّم فى النسخة الـ 46 من مهرجان تورونتو السينمائى، الذى يقام فى الفترة من 9 إلى 18 سبتمبر المقبل، بطولة الممثل الفلسطينى أشرف برهوم الذى يؤدى دور والد « فرحة» .

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، كانت تعيش طفولة هادئة لتنقلب حياتها رأسا على عقب بعد أحداث النكبة عام 1948 وتتجرد من كل حقوقها كطفلة، وتضطر كباقى أفراد جيلها إلى أن تتذوق مرارة الرعب والخوف المتكرر، فضلا عن الحرمان من التعليم، لكنها تشبثت بالأمل لتجاوز مآسيها .

صوّرت دارين سلاّم أحداث فيلمها فى عمّان وعجلون والبلقاء وتروى تلك الأحداث عن فلسطين عام 1948 عبر فرحة الفتاة ذات الـ 12 ربيعا، تحلم بإكمال تعليمها رغم القيود المجتمعية، إلا أنّ حياتها تنقلب وتتعرض للخطر .

من ناحية أخرى، تخطط إدارة مهرجان تورنتو السينمائى الدولى إقامة النسخة الـ 46، فى الفترة من 9 إلى 18 سبتمبر المقبل، وكان إمكانية حضور الزوار من خارج كندا أزمة كبيرة أمامهم.

وكانت إدارة مهرجان تورنتو عام 2019 قد أعلنت إلغاء حفل الختام وتوزيع جوائز والإعلان عن الفائزين بجوائز عبر وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بالمهرجان، سواء جائزة اختيارات الجمهور أو لجنة الحكام.

واتخذ مهرجان تورنتو هذا القرار بعد مغادرة العديد من صناع الأفلام والنقاد المدينة الكندية بعد أكثر من أسبوع من انعقاد المهرجان، وتم إذاعة الجوائز عبر وسائل التواصل الاجتماعى صناع الأفلام والجماهير فرصة للاحتفال والمشاركة بفرحة الفوز فى نفس الوقت.