شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يشيدون بأغنية فريق واما الجديدة "نجمة معدية".. أبرزهم تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن علي الإشادة بأغنية فريق واما الجديدة "نجمة معدية" والتى تم طرحها علي يوتيوب منذ يومين، وكتب تامر حسني عبر انستجرام "الف مبروك لاصدقاء الطفولة والفصل الدراسي بالكونسير ڤاتوار..حبايب قلبي نجوم فريق واما والف مبروك نجوم ريكوردز الغالين والمنتج الكبير ياسر خليل بالتوفيق والنجاح".

فيما كتب أكرم حسني، "مبروك لك اخواتي وحبابيبي على الأغنية الخطيرة واكيد هتكسر الدنيا ان شاء الله"، كما حرص مني زكي وزينة وهشام ماجد وأمير كرارة وهيثم شاكر وأحمد فهمي علي الإشادة بالأغنية وتفاعلوا معاها من خلال خاصية الاستوري بموقع انستجرام.



كريم محمود عبدالعزيز يشيد بأغنية نجمة معدية



منى زكى تشيد بأغنية نحمة معدية



اكرم حسنى يشيد بأغنية نجمة معدية



اوس اوس يشيد بأغنية نجمة معدية



تامر حسنى يشيد بأغنية نجمة معدية



كرارة يشيد بأغنية نجمة معدية

وحققت أغنية "نجمة معدية" نجاح كبير منذ طرحها وتخطت مشاهدتها اكثر من مليون ونصف علي مدار يومين، وهي من كلمات والحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي توما .

وكان فريق واما طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان «الصيف ابتدى» والذى ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيهم مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامي جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق، أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.

وقدم «واما» أكثر من كليب مع «نجوم ريكوردز» و«وهاي واي»، مثل «على فكرة»، "شمس بحر"، وتم تصويرهما في إسبانيا ومن إخراج "John perez.