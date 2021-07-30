شكرا لقرائتكم خبر عن قمة أشكال الترفيه.. 5 معلومات عن يخت جينيفر لوبيز وبن افليك البالغ سعره 130 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن لا شيء يشغل بال جينيفر لوبيز وبن افليك سوى الاستمتاع بوقتهما سوياً بأفضل الطرق الممكنة وأبرز وسائل الترفيه ليستمتعا معاً بعلاقتهما الرومانسية التي استعادها الثنائى بعد 16 عام من الانفصال، مثلما يظهر خلال صورهما المشتركة من آن لآخر والتي تهتم المواقع والصحف برصدها.

موقع الديلى ميل بدوره وبعدما انشغلت المواقع بطريقة احتفال جينيفر لوبيز بعيد ميلادها على يختها الذى يصل سعره لـ 130 مليون دولار أفرد عدة معلومات حول اليخت الذى تم بناءه عام 2011 قبل 10 أعوام من الآن، صار فيها واحد ضمن الأغلى في العالم لما يتمتع به من وسائل ترفيه نسلط الضوء عليها بالسطور التالية.

يحتوي اليخت على ستة طوابق متصلة جميعاً بواسطة مصعد، كما يتضمن مسبح بطول 20 قدمًا وجاكوزى.

يمكن أن يستوعب اليخت 17 ضيفًا في تسع كبائن مجهزة جيدًا مع مساحة لطاقم مكون من 27 فردًا.

به سبع غرف نوم مع غرفة بخار كما يتضمن أيضًا غرف للتدليك ومساحات لعلاجات التجميل.

يتضمن اليخت على صالة ألعاب رياضية مع إطلالة بانورامية على المحيط تفتح على مساحة خارجية مع غرفة لتناول الطعام ونافورة تضيء في الليل.



يخت جينيفر لوبيز



لوبيز وبن افليك من داخل اليخت



يخت جينيفر لوبيز وبن افليك



يخت جينيفر لوبيز وبن افليك

تحتوي مقدمة اليخت على مساحة كافية لهبوط طائرة هليكوبتر، بينما تحتوي الطوابق العلوية على صالة وسينما مع العديد من الكبائن.