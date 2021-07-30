ليلى أحمد زاهر تنشر صورا مع والدها.. وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، جمهورها ومتابعيها، صورا من والدها النجم أحمد زاهر، من حفل زفاف شقيقة الفنانة الشابة رنا رئيس، والذي أقيم مساء أمس الخميس في أحد فنادق القاهرة.

وظهرت ليلى إلى جانب والدها في الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت في إحداها وهي تُقبله خلال حضورهما حفل الزفاف.

ومن جانبه علّق أحمد زاهر لابنته بالكثير من القلوب.

وحضر الفنان أحمد زاهر، بصحبة ابنتيه "ملك وليلى"، حفل زفاف شقيقة الفنانة الشابة رنا رئيس، والذي أقيم مساء أمس الخميس في أحد فنادق القاهرة.

وشهد حفل الزفاف قيام الحضور وبينهم "ملك وليلى" بالمشاركة في غناء "كل البنات بتحبك"، وتوجيه كلماتها لأحمد زاهر: "كل البنات بتحبك كل البنات حلوين، طبعا يا سيدي يا بختك وأنت اللي زيك مين".