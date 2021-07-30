موعد عرض مسلسل "الحرامي 2" على "شاهد VIP"‏

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلنت منصة "شاهد"، عن موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل "الحرامي" للمخرج أحمد الجندي، معالجة وإشراف على فريق الكتابة أحمد فوزي صالح.

المسلسل بطولة النجوم: رانيا يوسف، بيومي فؤاد، أحمد داش، رنا رئيس، كارولين عزمي، محمد جمعة، محمد خميس، مصطفى منصور، وشارك في الكتابة منار ماهر، علاء مصباح، عبد العزيز النجار، سيناريو وحوار محمد بركات.

"الحرامي 2" من أعمال "شاهد" الأصلية، ويُعرض اعتباراً من الأول من أغسطس، على "شاهد VIP".

ودارت أحداث الجزء الأول داخل منزل طارق (بيومي فؤاد)، وتكمل القصة في الموسم الثاني لتحمل أجواء تشويقية ومغامرات وحركة، وتشهد العديد من التطورات في طبيعة العلاقة بين طارق ورانيا (رانيا يوسف)، وتبدأ القصة عندما يتواصل طارق مع كمال (أحمد داش)، لمساعدته في استعادة مستندات مهمة تدينه، إذا لم يتم إعادتها إلى الشركة سريعاً، ورغم رفض كمال لهذه المهمة الغريبة، إلاّ أنه لن يتأخر حتى يوافق على مساعدته في السرقة لأسباب عاطفية خصوصاً أنه يعيش قصة حب مع سالي (رنا رئيس)، وتتخذ الأحداث بعدها منحى آخر عند وقوع حادثة لم تكن في الحسبان.