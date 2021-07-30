من مليوني دولار بالحلقة لثروة إجمالية 10 ملايين.. نجم دمرته المخدرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حقق مسلسل Two and a Half Men (رجلان ونصف) نجاحاً ساحقاً بفضل بطله الممثل الأمريكي تشارلي شين.

ورغم انسحاب تشارلي شين، واستبداله بالممثل الأمريكي أشتون كوتشر، إلا أن المسلسل لم يعد على نفس الحال وانخفض مستوى نجاحه.

ووفقًا لموقع "ذا ثينجز" الأمريكي، كان تشارلي شين يحقق في الحلقة الواحدة من المسلسل ما يقرب من 2 مليون دولار، خاصةً في الموسم الثامن، ولكن الآن انخفضت ثروته لتصل إلى 10 ملايين دولار في المجمل.





وذكر الموقع أن رحلة انهيار مسيرة الممثل بدأت بعد طرده من مسلسل CBS "رجلان ونصف"، حيث صرح مؤلف المسلسل بأن العمل مع "شين" أصبح مستحيلًا في نقطة ما.

وأضاف شاك لور، مبتكر المسلسل، أن إدمان المخدرات كان السبب في إنهاء مسيرته، إذ أصبح لا يستطيع العمل، وكان الأمر مفجعاً وحزيناً عند رؤيته.

وأوضح الموقع أن ثروة تشارلي شين كانت تقدر بـ150 مليون دولار خلال عمله على المسلسل، قبل أن تنهار الأمور تدريجياً.





مع مرور الوقت، كلّفت حفلات الممثل وتسويات طلاقه المخدرات أموالًا طائلة؛ ليخسر 100 مليون دولار.

وأضاف الموقع أن آخر ضربة مالية تلقاها الممثل كانت هذا العام؛ ليصبح إجمالي ثروته 10 مليون دولار.



