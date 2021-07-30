"ديزني" ترد على دعوى سكارليت جوهانسون.. والجمهور متذبذب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهمت شركة "ديزني" الممثلة سكارليت جوهانسون بالتجاهل التام لتأثير جائحة كورونا على الصناعة، رداً على الدعوى القضائية التي رفعتها الأخيرة.

ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، تقدَمت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون بدعوى قضائية ضد شركة "ديزني"، بعد أن طرحت الشركة فيلمها الأخير Black Widow "بلاك ويدو" على شبكة التدفق الإلكتروني "ديزني بلس" في نفس توقيت طرح الفيلم في السينمات، بما يخل بشروط العقد المنصرم بين الطرفين.

وادعت "جوهانسون"، التي تلعب دور البطلة الخارقة "بلاك ويدو" في الفيلم، أن العقد الذي وقعته مع "ديزني" يضمن طرح الفيلم حصرياً في السينمات، إذ يتوقف جزء كبير من أجرها على إيرادات الفيلم.

ونقل الموقع عن متحدث رسمي لشركة "ديزني" قوله: "لا توجد أي ميزة من رفع هذه الدعوى، الأمر محبط وحزين ويتجاهل تماماً تأثير فيروس كورونا على صناعة السينما".





وأضاف: "لقد التزمت (ديزني) بشروط عقد جوهانسون تماماً، كما تسبب طرح الفيلم على منصة البث في تضاعف أجرها، فضلًا عن الـ20 مليون دولار التي حصلت عليها حتى الآن".

وشاركت "جوهانسون" في 8 أفلام مع عالم "مارفل" السينمائي، بدور الجاسوس ناتاشا رومانوف (بلاك ويدو)، قبل أن تقدم فيلم بطولة مطلقة لها مؤخراً.

وتفاوتت ردود فعل الجمهور حول الدعوى القضائية التي قامت سكارليت برفعها.





علقت أحدهم على موقع "تويتر": "أنا مندهشة أن (ديزني) لم تدفع 30 أو 40 مليون دولار لسكارليت جوهانسون كي تقوم بتسوية هذه الدعوى، أعتقد أن الأمور ستسوء".

ولفت آخر النظر إلى أن هذه الدعوى سوف تعني عدم التعاون مع سكارليت جوهانسون مجدداً.

أما رئيس شركة "مارفل" فعلّق على الدعوى بقوله: "أنا متحمس للعمل معها مجدداً بأي شكل ممكن إذا كنت محظوظاً".

وعلق مستخدم على موقع "تويتر": "لا أهتم بمدى ثراء سكارليت جوهانسون، لقد تم انتهاك العقد الخاص بها ومن حقها محاسبتهم".



