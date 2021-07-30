خسر 13.7 مليار دولار في ثوانٍ.. "بيزوس" يفقد عرش الأثرياء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع الملياردير الأمريكي جيف بيزوس للمركز الثاني ضمن قائمة أغنياء العالم، بعد أن هبطت ثروته اليوم الجمعة إلى نحو 193.4 مليار دولار.

بينما احتل الملياردير الفرنسي، برنارد أرنو، الآن المركز الأول بثروة صافية تبلغ 194.6 مليار دولار.

وظهر بيزوس لأول مرة في قائمة فوربس 400 لأغنى الأمريكيين، في عام 1998 عندما بلغت ثروته 1.6 مليار دولار.

وخسر "بيزوس" اليوم نحو 13.7 مليار دولار من ثروته أي 6.25، بعد خسائر كبيرة لسهم أمازون منذ انطلاق جلسة وول ستريت.

ووفقا لـ"فوربس"، تسبب إفصاح الشركة أمس عن إيرادات أدنى من توقعات السوق وتحذيرها من تراجع أعمالها في الفترة المقبلة، إلى خسارة سهم أمازون نحو 7% منذ انطلاق تداولات جلسة وول ستريت اليوم.

وهبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية اليوم الجمعة إثر تقرير قاتم لنتائج الأعمال ربع السنوية من أمازون.كوم.

انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 71.3 نقطة بما يعادل 0.20% ليفتح على 35013.26 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 24 نقطة أو 0.54% ليسجل 4395.12 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 162.4 نقطة أو 1.10% إلى 14615.851 نقطة.

وأعلنت أمازون الخميس عن أرباح أقل من المتوقع، رغم ارتفاع الإيرادات بنحو 27% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وكشفت عن تسجيل إيرادات خلال الربع الثاني بلغت 113.08 مليار دولار، بينما سجلت أرباح بلغت 15.12 دولارًا للسهم، أو 7.8 مليار دولار.



تعد هذه النتائج أقل مما توقعه المحللون، كما أعلنت الشركة عن توقعات للربع الثالث أقل من المنتظر، وحذرت من إمكانية تراجع أعمالها في الفترة المقبلة، مما حفز حركة بيع كثيفة للسهم في التداولات الالكترونية أدّت إلى تراجعه أكثر من 7%.





تعد هذه نتائج أخر ربع كامل للشركة تحت إدارة جيف بيزوس كرئيس تنفيذي، كونه تنحى عن منصبه في 5 يوليو/تموز، وسلم منصب الرئيس التنفيذي إلى آندي جاسي، الذي كان يرأس قسم Amazon Web Services.



ومنذ ظهوره في قائمة الأغنياء، نمت ثروة بيزوس خلال 23 عاما لتصل إلى 211 مليار دولار، قبل أن تتراجع إلى المستوى الحالي.

وبعد مرور 27 عاما قضاها بيزوس في منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون (عملاق التجارة الإلكترونية)، قرر "رجل المكتبة" أن يترك منصبه ويكتفي بكونه رئيسا لمجلس إدارة الشركة التي يمتلك منها 11%، ويسبح في الفضاء في منافسة قوية مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تاركا مهمة قيادة "أمازون" لساعده الأيمن "آندي جاسي " الذي انضم إلى أمازون منذ 24 عاما، أي بعد 3 أعوام من تأسيسها.

وفي 20 يوليو/تموز الجاري نجحت الرحلة الأولى للملياردير الأمريكي جيف بيزوس للفضاء، وهبطت المركبة "نيو شيبرد" التي تحمله و3 آخرين على الأرض.

وانطلق جيف بيزوس، أغنى شخص في العالم، في 20 يوليو في رحلة للفضاء من صحراء ولاية تكساس الأمريكية على متن مركبة الإطلاق نيو شيبرد التابعة لشركته بلو أوريجين، ثم عاد مجددا إلى الأرض، في مهمة تؤذن ببدء حقبة جديدة من الرحلات الفضائية الخاصة.

أقلعت المركبة الفضائية من موقع تابع لبلو أوريجين على بعد 32 كيلومترا من بلدة فان هورن الريفية. وكانت السماء صافية بشكل عام يتناثر بها قليل من السُحب في أجواء صباحية باردة.





استغرقت رحلة الملياردير الأمريكي الذي يبلغ من العمر 57 عاما نحو 10 دقائق و20 ثانية، وجاءت بعد 9 أيام من صعود البريطاني ريتشارد برانسون على متن أول رحلة ناجحة لشركة السياحة الفضائية المنافسة فيرجن جالاكتيك من ولاية نيو مكسيكو.

كانت المهمة جزءا من معركة تنافسية شرسة بين بلو أوريجين وفيرجن جالاكتيك للاستفادة من سوق السياحة الفضائية المربح الذي يقدر بنك يو.بي.إس السويسري أنه سيكون بقيمة ثلاثة مليارات دولار سنويا في غضون عقد واحد.

وصل برانسون إلى الفضاء أولا، لكن رحلة بيزوس بلغت 100 كيلومتر ارتفاعا، أي أعلى من رحلة برانسون التي كانت على ارتفاع 86 كيلومترا، فيما يسميه الخبراء أول مهمة من نوعها في العالم تنطلق بطاقم لا يضم رواد فضاء.

ورافق بيزوس في هذه الرحلة الرائدة والي فونك (82 عاما)، وهي أكبر شخص سنا يطير إلى الفضاء على الإطلاق، وطالب الفيزياء أوليفر دايمن الذي يبلغ من العمر 18 عاما، أصغر من ينطلق للفضاء. كما انضم إليهم مارك شقيق بيزوس.