أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 يوليو 2021 في سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في سوريا، اليوم الجمعة 30 يوليو 2021، بالتزامن مع صعود المعدن النفيس عالميا، بعد قرارات المركزي الأمريكي.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، خلال تعاملات مساء الجمعة، إلى مستوى 189.293 ألف ليرة للشراء، و192.219 ألف ليرة للبيع، مقابل نحو 186.857 ألف ليرة للشراء، و187.429 ألف ليرة للبيع.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر تداولا بالأسواق)، الجمعة، إلى مستوى 165.705 ألف ليرة للشراء، و168.266 ألف ليرة للبيع، مقابل نحو 163.500 ألف ليرة للشراء، و164 ألف ليرة للبيع.

وقفز سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، مساء الجمعة، إلى مستوى 142.117 ألف ليرة للشراء، و144.314 ألف ليرة للبيع، مقابل نحو 140.143 ألف ليرة للشراء، و140.571 ألف ليرة للبيع.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 120.298 آلاف ليرة للشراء، و122.158 ألف ليرة للبيع،

سعر الأوقية والجنيه الذهب

ارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا، خلال تعاملات مساء الجمعة، إلى مستوى 5.896 مليون ليرة للشراء، و5.988 مليون ليرة للبيع ، مقابل نحو 5.11 مليون ليرة للشراء، و5.829 مليون ليرة للبيع.

فيما زاد سعر الجنيه الذهب في سوريا (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 1.326 مليون ليرة للشراء، و1.347 مليون ليرة للبيع.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، قفزت أسعار الذهب في تعاملات الجمعة متجهة إلى تحقيق أفضل مكسب أسبوعي في شهرين، مستفيدة من التراجع الكبير لسعر الدولار الأمريكي.

واستفاد الذهب من إشارات متجددة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) ربما يحجم عن تقليص الدعم الاقتصادي في الأمد القريب.

وتأتي إشارات المركزي الأمريكي في الوقت الذي يتجه فيه الدولار صوب أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو/أيار الماضي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1827.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:48 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 15 يوليو/تموز الجاري، عند 1832.40 دولار أمس الخميس.

والذهب مرتفع 1.4% منذ بداية الأسبوع.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1830.80 دولار للأوقية.

المستقبل "أصفر"

وقال هارشال باروت، كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في "ميتلز فوكاس": "خلفية الذهب ما زالت إيجابية.. ثمة الكثير من الضبابية بشأن ما إذا كان التعافي الاقتصادي سيظل قويا وما يحدث في سوق العمل الأمريكية".

وتابع: "ما من إشارة واضحة تشير إلى أنه يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة بقوة ".





وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقفز الذهب 1.4% أمس الخميس عقب تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي بأن ما زال هناك "بعض المجال لتعافي سوق العمل الأمريكية"، وأن التفكير في زيادة أسعار الفائدة "بعيد جدا".

وتلقت وجهة نظره الدعم بفضل بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي توسع بقوة في الربع الثاني، لكن النمو جاء أقل من التوقعات.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.51 دولار للأوقية وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع.

وارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 2652.42 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.5 % إلى 1055.38 دولار.

نكبة الدولار

في غضون ذلك، حاول مؤشر الدولار الصعود من أدنى مستوى في شهر اليوم، بينما يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو/آيار الماضي.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية في مقابل سلة من 6 عملات أخرى، في أحدث تعاملات 91.96 بعد أن نزل إلى 91.855 أمس الخميس، وهو مستوى لم يسجله منذ 29 يونيو/حزيران الماضي.





وخلال الأسبوع، تراجع المؤشر 1%، في أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل مايو/ آيار الماضي.

وفي الشهر، فإن المؤشر منخفض 0.5% حتى الآن عقب صعود 2.8 % في يونيو/حزيران الماضي.

وبدأ الاتجاه النزولي للدولار، عقب أن فاجأ جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي( البنك المركزي)، المراهنين على ارتفاع الدولار عقب اجتماع بشأن السياسات هذا الأسبوع بقوله إن زيادات أسعار الفائدة "بعيدة جدا"، وإن سوق العمل ما زالت "أمامها بعض المجال للتعافي".