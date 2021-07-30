شكرا لقرائتكم خبر عن مد موعد استقبال الأعمال للمشاركة فى مسابقة "أنا المصرى" حتى منتصف أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قرر قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، مد موعد استقبال الأعمال للمشاركة فى مسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب فى نسختها الرابعة، حتى منتصف أغسطس المقبل.

وقال خالد جلال، إنه تقرر مد فترة استقبال الأعمال للمشاركة فى الموسم الرابع من مسابقة " أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، حتى منتصف أغسطس المقبل بدلا من أول أغسطس، نظرا لوجود فترة أجازة عيد الأضحى المبارك ضمن فترة المسابقة، ولإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الشباب للمشاركة فى المسابقة.

تجرى المسابقة في فروع "الغناء - التلحين - التأليف - التوزيع الموسيقي"، ويقدم القطاع خمس جوائز مالية، المركز الأول ٢٠ ألف جنيه، والمركز الثاني ١٥ ألف جنيه، والمركز الثالث ١٠ آلاف جنيه، والمركز الرابع ٧ آلاف جنيه، والمركز الخامس ٥ آلاف جنيه.