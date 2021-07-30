شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يصادف تريزيجيه داخل جيم فى الأردن: هنتمرن تمرينه خطيرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادف الفنان محمد نور، النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، المحترف فى صفوف أستون فيلا الإنجليزى، داخل إحدى صالات الجيم فى العاصمة الأردنية عمان، وذلك بعد طرحه أغنية "نجمة معدية" مع أصدقاءه فريق واما.

ونشر نور، عبر ستورى حسابه على انستجرام، فيديو له أثناء مقابلة تريزيجيه، قال فيه: "مفاجأة جامدة جدا جدا، حبيب قلبى الجامد تريزيجيه، حنتمرن تمرينه خطيرة مع بعض فى الجيم"، ليرد تريزيجيه: "حبيبى يا نجم مصر.. منور".



نور وتريزيجيه

من ناحية أخرى، كشف محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزى ومنتخبنا الوطنى المصرى، أنه سيعود للنادى الأهلى مُجدداً بعد انتهاء مسيرته الاحترافية، وقال تريزيجيه فى حوار حصرى لليوم السابع: "عايز أرجع وأنا واقف على رجلى لتحقيق البطولات مع الفريق الأحمر.. النادى له فضل عليا وسأحاول مساعدة زملائى وقتها فى الاستمرار بحصد البطولات، وذلك بعد أن يوفقنى الله فى تشريف بلدى فى الملاعب الأوروبية خلال السنوات القادمة".

وتوقع تريزيجيه فى تصريحاته لليوم السابع، أن يفوز الأهلى ببطولة الدورى العام فى نهاية الأمر رغم تأخر الفريق فى جدول الترتيب وتفوق الزمالك عليه حتى هذه اللحظة، مؤكداً أن الأهلى فى حالة تصدره جدول المسابقة فلن يتنازل عنها تحت أى ظرف.

وحقق النجم المصرى محمود تريزيجيه 8 بطولات بقميص النادى الأهلى ، وتوج ببطولة دورى أبطال أفريقيا مع النادى الأهلى فى عامى 2012 و2013 وبطولة الدورى المصرى مرة واحدة والسوبر الأفريقى مرتين والسوبر المصرى مرتين بجانب التتويج بالكونفدرالية موسم 2014 بجانب المشاركة مع المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية مرتين،