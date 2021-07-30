شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 4 أفلام جديدة فى السينمات خلال أغسطس لكبار النجوم أبرزها لـ هنيدى والسقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال 4 أفلام جديدة ستنضم إلى قائمة الأفلام التي تم طرحها فى موسم الصيف الحالى، لتزيد من سخونة المنافسة حول شباك الإيرادات، خاصة فى ظل وجود أفلام مهمة تم عرضها على مدار الأسابيع الماضية لبكار النجوم حققت إيرادات مرتفعة للغاية، منها "العارف" لـ أحمد عز، و"مش أنا" لـ تامر حسنى، و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، لـ كريم عبد العزيز، ويرصد ”الخليج 365” أبرز الأفلام المقرر طرحها خلال أغسطس الجارى:

فيلم "العنكبوت"

يطرح صناع فيلم "العنكبوت"، العمل بدور العرض السينمائية خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس، بعد عدة تأجيلات بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأصبح العمل جاهزاً للعرض بعد فترة طويلة من التصوير والتوقفات، والفيلم بطولة أحمد السقا، وظافر العابدين، ومنى زكي، وريم مصطفى، ويسرا اللوزي وزكي فطين عبد الوهاب، ومحمد لطفى، ومحمد ممدوح الذى يظهر ضيف شرف ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والرومانسية، وهى النوعية التى يفضلها أحمد السقا، ويغلب على الفيلم طابع الإثارة والتشويق، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة.

وكشفت النجمة منى زكى عن ملامح شخصيتها مؤخرا وقالت إن الجديد فى شخصيتها أنها ستتحدث باللغة الكورية فى الفيلم، حيث تقدم دور مرشدة سياحية.وأشارت إلى أنها تعلمت الجمل التى نطقتها فى الفيلم، واستعانت بمترجمة لتدريبها على نطق اللغة الكورية.

وتدور أحداث فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والرومانسية، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدى القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.

فيلم "الإنس والنمس"

استقرت الشركة المنتجة لفيلم النجم محمد هنيدى الجديد "الإنس والنمس"، على موعد نهائى لطرحه فى السينمات، حيث سيطرح بدور العرض يوم 4 أغسطس، ويعمل حالياً المخرج شريف عرفة على وضع اللمسات النهائية من مونتاج ومكساج وطبع النسخ، إستعدادا لطرحه.

وشوق هنيدي جمهوره وشارك متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة الأفيش الدعائى للفيلم معلقا :"الإنس والنمس.. قريبا مع منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وعارفه عبد الرسول ومحمود حافظ وشريف الدسوقي، تأليف: كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة".

كما كشفت الشركة المنتجة لفيلم "الإنس والنمس" عن الأفيش الدعائى للعمل، حيث ظهر على الأفيش كل الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم مع إضفاء أجواء من الرعب الذى يتناسب مع طبيعة الأحداث.

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

فيلم "موسى"

قررت الشركة المنتجة لفيلم "موسى" طرحه فى دور العرض المصرية فى 11 أغسطس المقبل، وطرح القائمون على فيلم "موسى" البوسترات الدعائية لأبطال العمل، حيث تصدر كل فنان من الأبطال المشاركين في العمل، بوستراً منفرداً وتم نشره على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ضمن عمليات الدعاية للعمل، كما تم طرح أكثر من إعلان ترويجى للفيلم الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والخيال.

وتدور أحداث موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا في الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذى كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسًا على عقب، ويجد البطل نفسه في مواجهة مشاكل عديدة.

فيلم "موسى"، من تأليف وإخراج بيتر ميمى، ويشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، وإياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، وسارة الشامى، ومحمد جمعة، وصلاح عبدالله، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم: أحمد العوضى، وظافر العابدين، وأحمد حاتم، وسمر مرسى.

فيلم "200 جنيه"

أعلن صناع فيلم "200 جنيه" بدء عرضه بدور العرض يوم 18 أغسطس المقبل، ويواصل المخرج محمد أمين تصوير المشاهد الأخيرة بالتزامن مع مونتاجه ومكساجه، للحاق بعرض فى الموعد المحدد له.

فيلم "200 جنيه" يعتمد على البطولة الجماعية بمشاركة عدد كبير من النجوم، وهم: احمد السقا ، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم،ليلى علوى ، محمود حافظ ، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبد العزيز، دينا فؤاد، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى ، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين

يعتمد فيلم "200 جنيه ، على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.