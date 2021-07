ليف تايلر.. ممثلة بطابع إنساني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: “ليف روندجرين تايلر” من مواليد الأول من يوليو 1977. هي ممثلة ومنتجة ومغنية أمريكية وعارضة أزياء سابقة. اشتهرت بأفضل أدوارها في فيلم Lord of the Rings.

هي ابنة “ستيفن تايلر” و”بيبي بويل”، على الرغم من أنها تربطها علاقة وثيقة جدًا بوالدها بالتبني “تود روندجرين”.

طفولتها ودراستها

التحقت “تايلر” بمدارس الكونغرس في فرجينيا، ومدرسة Breakwater ، ومدرسة Waynflete في بورتلاند ، بولاية مين، قبل أن تعود إلى مدينة نيويورك مع والدتها في سن 12.

ذهبت إلى مدرسة يورك الإعدادية في مدينة نيويورك للمدرسة الإعدادية والثانوية بعد أن قامت والدتها بإجراء بحث في المدرسة لاستيعاب اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط عند “تايلر”.

التحقت أيضًا بمدرسة Crossroads للفنون والعلوم في سانتا مونيكا، كاليفورنيا. تخرجت من جامعة يورك عام 1995 وتُركت لتواصل مسيرتها التمثيلية.

حياتها الشخصية

في عام 1998 ، إلتقت “تايلر” بالموسيقي البريطاني “رويستون لانغدون” من فرقة سبيسوج. تمت خطبتهما في فبراير 2001، وتزوجا في بربادوس في 25 مارس 2003. في ديسمبر 2004، أنجبت ولداً. وفي 8 مايو 2008 أكد الزوجان أنهما سينفصلان.

في عام 2014، التقت مع “ديفيد جاردنر”، مدير الرياضة والترفيه البريطاني. تمت خطبتهما في يوليو 2015، و لديهما طفلان معًا “سيلور جيني” ولد في فبراير 2015 وابنة تدعى “لولا روز” ولدت في يوليو 2016.

في يناير 2021، كشفت “تايلر” في منشور على Instagram إصابتها بفيروس COVID-19 عشية رأس السنة الجديدة، مما تركها طريحة الفراش في عزلة لمدة 10 أيام.

حياتها المهنية

بدأت “تايلر” حياتها المهنية في عرض الأزياء في سن الرابعة عشرة. ثم قررت التركيز على التمثيل حيث ظهرت لأول مرة في فيلم Silent Fall عام 1994، واستمرت في تألقها حتى حصلت على أدوار البطولة في Heavy and Empire Records (كلاهما 1995) ، بالإضافة إلى That Thing You Do وStealing Beauty (كلاهما 1996).

ثم ظهرت في أفلام مثل Inventing the Abbotts عام 1997، Armageddon عام 1998، Cookie’s Fortune and Onegin كلاهما عام 1999، Dr. T & the Women عام 2000 وأخيرًا One Night at McCool’s عام 2001.

بعد نجاح Lord of the Rings ظهرت “تايلر” في مجموعة متنوعة من الأدوار، بما في ذلك أفلام Jersey Girl عام 2004، Lonesome Jim عام 2005،Reign Over Me ،The Strangers The Incredible Hulk (كلاهما 2008)، Super عام 2010،Space Station 76عام 2014، Wildling عام 2018، Ad Astra عام 2019.

خارج الأفلام، لعبت دور البطولة في مسلسل درامي خارق للطبيعة The Leftovers وسلسلة الدراما Gunpowder، Harlots وLone Star عام 2020.

“تايلر” هي أيضًا مغنية، بعد أن غنت مع الملحن “هوارد شور”، ظهرت كمطربة ضيفة في ألبوم The Lemonheads Varshonsعام 2009. وفي عام 2011 ، أصدرت “تايلر” أغنيتها الأولى “Need You Tonight”.

تايلر وأعمالها الإنسانية

عملت “تايلر” كداعمة نشطة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة حيث تم تعيينها كسفيرة للنوايا الحسنة لليونيسف في الولايات المتحدة منذ عام 2003.

كما عملت أيضًا كمتحدثة رسمية عن مجموعة جيفنشي للعطور و مستحضرات التجميل في الحملة الترويجية لها بمناسبة عيد الأم لعام 2004 ، دعماً لحملة اليونيسف الخاصة بالأمهات والأطفال حديثي الولادة المصابين بالتيتانوس.

وكمتحدث رسمي منذ عام 2004 ، تبرعت لصندوق أبحاث سرطان النساء لدعم الأبحاث المبتكرة والتعليم والتوعية الموجهة نحو تطوير مناهج أكثر فاعلية للتشخيص المبكر والعلاج والوقاية من جميع أنواع السرطان لدى النساء.

في أكتوبر 2007 ، ساعدت “تايلر” مع والدتها “بيبي بويل” وجدتها “دوروثيا جونسون” في إطلاق مشروب الطاقة Emergen-C Pink ، حيث كان الحدث تكريما لشهر التوعية بسرطان الثدي.

الجوائز والتكريمات

فازت “تايلر” بالعديد من الجوائز منذ عام 1996 من ضمنها جائزة YoungStar لأفضل ممثلة.

جائزة MTV Movie Award لأفضل أداء نسائي، جائزة Phoenix Film Critics Society لأفضل فريق The Lord of the Rings، جائزة نقابة ممثلي الشاشة للأداء المتميز من قبل فريق الممثلين المرشح، جائزة أفضل ممثل لجمعية فينيكس لنقاد السينما، جائزة جمعية نقاد البث السينمائي لأفضل ممثل، جائزة الصرخة Scream Award.