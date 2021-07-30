حمو بيكا يوجّه رسالة لجمهوره بعد إخلاء سبيله بكفالة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أخلت النيابة العامة بالإسكندرية سبيل مطرب المهرجانات حمو بيكا بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بعد أن ارتكب 5 مخالفات مرورية بسيارته، منها وقوفه في الممنوع وعدم الالتزام بتطبيق قانون المرور.

وبعد الإفراج عنه وخروجه من سراي النيابة، سارع حمو بيكا إلى توجيه رسالة إلى جمهوره أعرب فيها عن حبه لهم، ونشر عبر حسابه على “إنستغرام” صورة له وهو يضحك، وأرفقها بتعليق قال فيه: “طول ما إخوتي وجمهوري معي سوف أظلّ أُسعد الناس”.

وكان أحد ضباط إدارة مرور الإسكندرية، وضع الأصفاد على إطارات سيارة “بيكا” بسبب وقوفه في طريق ممنوع الانتظار فيه، الأمر الذي أدى إلى حدوث مشاجرة بينهما، ليحرر الضابط محضر مخالفة للسيارة لأنه غيّر شكل المركبة، إضافة إلى انتهاء رخصة السير وتركيب زجاج ملون غير مُثْبت على الرخصة.

ويشار إلى أنّ مؤدي المهرجانات أعلن بيع سيارته، بعد أن تشاجر بسببها في الساحل الشمالي منذ أيام، وذلك للمرة الثانية في أقل من أسبوع.