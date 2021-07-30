شاكيرا تخضع للمحاكمة في إسبانيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حكم قاضي تحقيق في برشلونة، إسبانيا، بضرورة محاكمة نجمة البوب الكولومبية من أصول لبنانية شاكيرا بتهمة التهرب الضريبي المزعوم بقيمة 14.5 مليون يورو (17 مليون دولار).

وبحسب المدعين الإسبان، تخلّفت شاكيرا عن دفع الضرائب في إسبانيا في الأعوام 2012 و 2013 و 2014 على الرغم من إقامتها في البلاد.

وخلُص القاضي ماركو جوبيريا يوم أمس الخميس إلى وجود أدلة تثبت تهرّب المغنية من التزاماتها المالية تجاه الدولة وأوصى بإحالة القضية إلى المحكمة.

وإذا ثبتت إدانتها، فقد تواجه شاكيرا عقوبة السجن. وقالت المغنية سابقاً إنها عاشت خلال تلك السنوات في جزر الباهاما ولم تكن مقيمة في إسبانيا، بل كانت تزور البلاد “بشكل متقطع”، رغم مزاعم انتقالها إلى إسبانيا عام 2011 عندما أعلنت عن علاقتها مع لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه.

وأفيد بأن شاكيرا تخطط لتقديم استئناف إلى محكمة برشلونة ضد الحكم. فقد أصرت في السابق على براءتها ونفت مزاعم تهربها الضريبي خلال جلسة استماع استمرت لمدة ساعة ونصف ساعة في اسبلوغوس دي يوبرغات بالقرب من برشلونة.

وأصدر فريقها الصحافي في وقت لاحق بياناً يفيد بأن السوبر ستار الكولومبية بريئة وأنها سدّدت كل ما استوجت عليها من ضرائب.

وجادل فريق الدفاع عنها بأنها حتى عام 2014 كانت تكسب معظم أموالها من خلال جولاتها الدولية وأن مقر إقامتها الرئيسي كان في جزر الباهاما.

وقال البيان: “كانت شاكيرا تسدد دوماً رسومها الضريبية في جميع البلدان التي عملت فيها، بما في ذلك في الفترة بين 2011 و2014. فقد اتبعت النصائح والتوصيات الدقيقة لمستشاريها المحترفين…”.

وبحسب ما قالت مستشارة الضرائب في مدريد، بياتريس غارسيا، لشبكة الـ “سي أن أن”، ينص قانون الضرائب الإسباني على أن أي شخص يقيم في إسبانيا لمدة ستة أشهر على الأقل ويوم واحد أو 183 يوماً في عام معين، يجب أن يدفع الضرائب في إسبانيا.