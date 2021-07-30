فيض من المشاعر.. رحمة رياض تحلّق في “الكوكب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت النجمة العراقية رحمة رياض أغنيتها الجديدة بعنوان “الكوكب” عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب” والمتاجر الموسيقية كافة.

وفاجأت رحمة جمهورها بأغنية “الكوكب”، إذ حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على صدورها.

وأغنية “الكوكب” من كلمات ماهر العزوي وألحان علي صابر وتوزيع مهيب الراوي، أدّتها رحمة رياض بإحساس مرهف وفيض من المشاعر، محلقةً بها في عالم رائع من الرومانسية.

وتقول كلمات الأغنية: “كون نصير اني وياك نجمه بالسما وغيمه نسافر فوگ مانرجع نعوف الكوكب وضيمه”.

من جهة أخرى، جددت رحمة عقدها لموسم إضافي من برنامج “​عراق أيدول​” الذي يعرض على قناة MBC، والذي سيبدأ في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.