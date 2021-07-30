الأمن يعتقل نائبا مقربا من الإخوان في تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت قوات الأمن في تونس، اليوم الجمعة، النائب عن حركة "أمل وعمل" المقربة من حركة النهضة الإخوانية، ياسين العياري.
وقالت حركة "أمل وعمل" في بيان لها: "داهمت أعوان الأمن منزل العياري واعتقلته".
وتابعت "تم إيقاف نائب الشعب ياسين العياري في منزله، من طرف مجموعة كبيرة من الأعوان عرّفوا أنفسهم بأنهم أمن رئاسي"، مضيفة."لا معطيات حاليا لنشرها".
ولم تعلن السلطات التونسية على الفور الاتهامات الموجهة إلى العياري.
يأتي ذلك بعد أيام من قرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة نوابه، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، لإنقاذ البلاد من السقوط على يد الإخوان الإرهابية المتحكمة في المشهد السياسي منذ 2011.
كما قرر سعيّد بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب بحق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يترأسها شخصية يعينها.