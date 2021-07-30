شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال ساخر لـ أرنولد شوارزنيجر فى عيد ميلاده الـ74 بصورة مع كلبه وحمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم الأمريكى الشهير أرنولد شوارزنيجر بعيد ميلاده الـ 74 بطريقة ساخرة، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام" لتوثيق تلك اللحظة، والتى جمعته باثنين من الحيوانات الأليفة.

وظهر أرنولد شوارزنيجر فى الصورة برفقة كلب وحمار، بينما يمسك الآيباد الخاص به، وعلق على الصورة قائلا: "أحصل على بعض المساعدة لكتابة رسالتى للاحتفال بعيد ميلادى".

أرنولد شوارزنيجر تألق خلال آخر ظهور له بصحبة صديقته المعالجة الفيزيائية هيذر ميليجان أثناء اصطحابها معه بزيارته إلى موطنه الأصلى فى النمسا مؤخرًا، وفقًا لما ذكره تقرير موقع ديلى ميل، حيث أكد التقرير أن ارنولد الذى يرتبط بصداقة وحب مع المعالجة الفيزيائية على مدار ثمانية سنوات مضت بدا سعيدًا للغاية أثناء ظهورهما الأخير معًا.



أرنولد شوارزنيجر

وأضاف التقرير - وقتها - أن أرنولد شوارزنيجر يثبت بعلاقته مع صديقته أن السن لا يشكل مشكلة بالنسبة لهما، حيث يصل الفارق السنى بينهما إلى أكثر من 25 عامًا، إذ يبلغ عمر أرنولد 73 عامًا في حين تبلغ صديقته 46 عامًا، وبالتالي الفارق بينهما 27 عاما بالتحديد.

وكان النجم العالمى أرنولد شوارزنيجر قد قرر حضور القمة النمساوية الخامسة لتغيير المناخ، والمقامة فى فيينا، بالدراجة الهوائية، فى وقت سابق، وهى الدراجة التى اعتاد الظهوروالتجول بها فى شوارع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إنه يعد من أشهر النجوم العالميين الذين يواظبون على ممارسة تلك الرياضة بشكل مستمر.