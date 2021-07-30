شكرا لقرائتكم خبر عن زدنا واحد.. 5 فنانين يرزقون بأطفال فى 2021 والأغلبية للبنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل عدد من الفنان بين الحين والىخر بنجاح أعمالهم الفنية أو الغنائية وسط جمهوره ومتابعيهم على حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن للحياة الخاصة مذاق مختلف حيث يقرر الفنان أن يشارك لحظاته السعيدة مع جمهوره خاصة ان كانت هذه اللحظات هو رزقه بطفل، وفى عام 2021، عاش عدد من الفنانين بلحظات جميلة بعد أن رزقوا بطفلا أنضم لعائلتهم كفرد جديد، ومنهم من كانت المرة الأولى لهم ومنهم من كرر التجربة من قبل.



غادة رجب

غادة رجب

كانت البداية في أواخر شهر يناير لهذا العام مع المطربة غادة رجب التي رزقت بأول مولودة لها، من زوجها الشاعر عبد الله حسين، التي تزوجته بداية عام 2020، وأطلقت على ابنتها اسم "ليلى".



كريم ابو زيد

كريم أبو زيد

رزق المطرب كريم أبو زيد، في شهر ابريل الماضى، بمولوه الأول، وقد أطلق عليه اسم "مراد"، وقد أعلن على صفحته "فيس بوك" قائلاً: الحمد لله رزقت بمولودى الأول مراد باشا كريم أبو زيد ألف حمد وشكر ليك يارب، وأحب أشكر كل واحد باركلى على مولودى الجديد، عقبال عندكم يارب.



محمد انور

محمد أنور

أعلن الفنان محمد أنور عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك شهر يونيو الماضى، أنه رُزق بمولوده جديدة، وأطلق عليها اسم "ديالا"، حيث كتب قائلا: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبقيت أبو البنات ربنا رزقني بـ ديالا محمد أنور اللهم أنبتها نباتاً حسناً واجعلها قرة عين لنا واحفظها وبارك لنا فيها يارب العالمين".



ديانا كرزون

ديانا كرزون

رزقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بطفلتها الأولى من زوجها الإعلامى معاذ العمرى، شهر يونيو الماضى، والذى أعلن عبر حسابه بموقع "فيس بوك" عن ولادة طفلتهما، حيث نشر صورة لهما، مصحوبة بتعليق: "الحمد لله رب العالمين الذى بنعمته تتم الصالحات، اليوم صرنا ثلاثة ونورت حياتنا طفلتنا الأولى، حمد لله على سلامة زوجتى الغالية، ربنا يقدرنى أكون لعيلتى السند والعزوة والأمان"، وفور نشر الصورة انهالت عليها الكثير من تعليقات التهنئة والمباركة.



محمد ثروت

محمد ثروت

احتفل الفنان محمد ثروت، منذ أسبوع، بولادة ابنته "دهب" عبر حسابه الرسمى بفيسبوك، وقال: "وصلت أميرة عائلة ثروت "دهب" ربنا يحفظها ويحميها، بحبك يا منى عمرى شكرا إنك فرحتيني فرحة مخلياني مصدوم لحد دلوقت إنى عندي بنوتة زى القمر زى أمها، ربنا يقومك بالسلامة يا أغلى ما في حياتي يا أم سليم ودهب".