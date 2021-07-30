اليوم.. عرض أولى حلقات برنامج "الفاميليا" لأحمد أمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

يبدأ الفنان الكوميدي أحمد أمين عرض أولى حلقات برنامجه "الفاميليا"، الذي يُعرض لأول مرة على قناة مدرستنا الفضائية.

ويتحدث أحمد أمين في برنامج الفاميليا عن الأزمات التي تواجه الأبناء والعائلة، ويلتقي بعدد من الآباء والأمهات للحديث معهم حول علاقتهم بأطفالهم. ويشمل البرنامج فقرات خارجية لأنشطة بين الآباء والأبناء.

وكشف أحمد أمين في تصريحات سابقة لبرنامج جروب الماميز الذي تقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين، عن أفكار برنامج الفاميليا الذي قدمه بعدما أصبح أبا ويشعر بمشاكل الآباء، والعلاقات داخل الأسرة التي تطلبت كثيرا من التوضيح.

وأوضح أنه شعر بالحاجة لوجود برنامج يعيد الترابط بين الأسرة، مشيرا إلى أن الموسم الجديد من البرنامج مختلف تماما عن السابق، وسيظهر تغييرا كبيرا ليناسب طريقة طرح قضايا جديدة.

وقال أمين إن جروبات الماميز موسوعة بالنسبة له ويطلب من زوجته الاطلاع عليها دائما للحصول على أي معلومات تخص أبناءه وتعليمهم، ويحصل منه على أفكار لبرنامجه.