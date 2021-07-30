سكاريلت جوهانسن تقاضي Disney وتتهمها بتقليل أجرها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفعت النجمة سكارليت جوهانسن دعوى قضائية على شركةWalt Disney، على خلفية طرح الشركة فيلم Black Widow في دور العرض السينمائي.

وقالت جوهانسن إن الشركة خالفت العقد الموقع بينهما عندما طرحت الفيلم، الذي تنتجه شركة Marvel وتؤدي فيه دور بطلة خارقة عبر البث المباشر تزامناً مع طرحه في دور العرض السينمائي.

وذكرت الدعوى التي قُدِمت لمحكمة لوس انجلوس العليا أن سياسة الطرح الثنائي تلك قللت من أجرها الذي يعتمد جزئياً على إيرادات شباك التذاكر، حيث كان من المفترض طرحه حصرياً في دور السينما.

وأشارت الدعوى القضائية إلى أن جوهانسن ترى أن Disney أرادت بذلك تحويل الجماهير صوب استخدام Disney+ ”ليتسنى لها الاحتفاظ بالإيرادات لنفسها وتزيد في الوقت ذاته من قاعدة المشتركين في المنصة، وهي طريقة معروفة لدعم سعر سهمها في البورصة“.