آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت مصادر طبية من داخل المستشفى الذي تُعالج فيه الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز عن استقرار حالتها الصحية، وأنها ستغادر المستشفى خلال ساعات قليلة.

وأقرّ الأطباء المعالجون لها بخروجها من المستشفى واستكمال علاجها في المنزل، علماً أن الزيارات ستظل ممنوعة عنها حتى في البيت لأنها تمضي فترة نقاهة، وذلك من أجل الحفاظ على صحتها.

وكانت عبد العزيز تعرّضت لأزمة صحية وخضعت لعملية جراحية وسط أقاويل متضاربة عن طبيعة الجراحة وحدوث خطأ طبي خلالها.

وكان زوجها أحمد العوضي أعلن عن أزمتها الصحية عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب من جمهورها ومحبّيها الدعاء لها بالشفاء العاجل.