روبي وإثارة الجدل.. عنوان أغنية وشائعات وحفلات مشروطة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهدت الأشهر الماضية تداول اسم الفنانة المصرية روبي على نطاق واسع، منذ طرح أغنيتها “حتة تانية” في آذار الماضي، والتي تجاوزت في الأسبوع الحالي الـ100 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.

الأغنية التي كتبها ولحنها عزيز الشافعي، كانت بمثابة العودة الخاطفة للأنظار للفنانة روبي إلى الساحة الغنائية مرة أخرى بعد غياب سنوات.

ونجح تعاون روبي مع المنتج وليد منصور مرة أخرى في أغنية “أنا لو زعلانة”، قبل أن تثار حولهما شائعة ارتباطهما، ويعلن منصور أن ما يقال مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وقبل انطلاق الموسم الدرامي في رمضان الماضي، أعلن الثنائي عزمهما بدء تصوير مسلسل جديد يحمل اسم “شقة 6″، وبعد أن فشل في اللحاق بموسم رمضان، أعلن صنّاعه عرضه في الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وأثارت أخيراً روبي حالة واسعة من الجدل بعد إعلان شروط حفلها الأخير الذي أقيم في الساحل الشمالي، وكان من ضمنها ارتداء ملابس بيضاء فقط، وحضور الثنائيات، وعدم ارتداء الهوت شورت، أو الملابس الرياضية.

وتستعد لحفل جديد في السادس من آب المقبل، ضمن مهرجان العلمين الموسيقي بمدينة العلمين الجديدة شمال مصر، واشترطت عدم حضور من هم دون الـ15 عاماً.

وأعلنت خلال الساعات الماضية، طرح أغنيتها الجديدة مع المنتج محمد رشيدي، التي تحمل عنوان “أمك وأبوك” من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل محمد.