لعنة “البيبي دول” تضرب ليلى علوي في “ماما حامل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شركة التوزيع الخاصة بفيلم “ماما حامل” للفنانة ليلى علوي سحبه من دور العرض السينمائيّ بعد نحو 7 أسابيع، حقّق خلالها نحو 4 ملايين جنيه في شباك التذاكر.الفيلم من بطولة بيّومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، هدى الإتربي، نانسي صلاح، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم شريف دسوقي؛ وهو من سيناريو وحوار لؤي السيد، ومن إخراج محمود كريم.

ومنذ عرض فيلم “ليلة البيبي دول” في العام 2008، الذي شاركت في بطولته ليلى علوي مع الفنّانين الراحلين محمود عبدالعزيز ونور الشريف، لم تُفلح في تحقيق نجاحات لافتة في السينما. وشارك في بطولة “ليلة البيبي دول”: محمود عبدالعزيز، نور الشريف، محمود حميدة، جمال سليمان، سلاف فواخرجي، ومن قصة وسيناريو وحوار عبدالحي أديب، ومن إخراج عادل أديب.

وعادت علوي إلى السينما في العام 2012 حينما حلّت ضيفة شرف في فيلم “بنطلون جوليت”، الذي حقّق 315 ألف جنيه فقط.

والفيلم من بطولة: طارق الإبياري، نهال لاشين، أحمد صفي، علاء عرفة، نادية العراقية، وشريف نبيل، ومن تأليف وإخراج طارق الإبياري.

وعادت إلى السينما مرّة أخرى في العام 2016 بفيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن”، الذي حقّق نحو 960 ألف جنيه. والفيلم من بطولة: منة شلبي، باسم سمرة، أحمد داوود، محمد فراج، وصابرين، ومن تأليف وإخراج يسري نصر الله، وفكرته لباسم سمرة.

بعد ذلك شاركت في فيلم “ماما حامل”، قبل أن تعلن خوضها تجربة أخرى من خلال فيلم جديد، يجري إنتاجه ويحمل اسم “قصة حياة 200 جنيه”، من بطولة أحمد السقا، أحمد رزق، نيللي كريم، إسعاد يونس، ومحمد فراج؛ ومن تأليف أحمد فراج، ومن إخراج محمد أمين.