شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى فى جلسة تصوير أنيقية بالأبيض والموف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة لقاء الخميسي، لجلسة تصوير جديدة، وظهرت بشكل أنيق فى الصور مرتدية توب باللون الأبيض، وسكيرت لونها "موف فاتح"، وكشفت لقاء عن "الفوتوسيشن" على حسابها الشخصى بموقع انستجرام ولاقى إعجاب متابعيها.

وأكدت لقاء الخميسي لـ"الخليج 365" أن مسلسل "إجازة مفتوحة" الذى تستعد لاستئنافه خلال الأيام المقبلة، هو عمل اجتماعي قائم على العائلة والمشاكل التي تواجه أي أسرة مصرية وذلك من واقع المجتمع، مضيفة أن هناك أكثر من محور يتناوله العمل منها المشاكل الزوجية، وكذلك تربية الأبناء والصعوبات التي تواجه الآباء، وكذلك التعامل مع مشاكل الأشقاء.



لقاء الخميسى

مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ 40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، نورهان كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وقدمت لقاء الخميسي مسلسل "ضد الكسر" في شهر رمضان الماضى، حيث شاركت في بطولته إلى جانب نيللي كريم، محمد فراج، تارا عماد، مصطفى درويش، سينتيا خليفة، هشام إسماعيل، حمزة العيلى، لؤى عمران، تامر هشام، نهير أمين، نور إيهاب، محمد السويسى، وجمال يوسف وتأليف عمرو الدلى وإخراج أحمد خالد.



لقاء الخميسى



لقاء الخميسي



الفنانة لقاء الخميسى



لقاء الخميسى بالابيض فى أحدث جلسة تصوير



لقاء الخميسي بالابيض فى أحدث جلسة تصوير



لقاء الخميسى فى احدث جلسة تصوير