شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء GOT.. استقبال خاص من أميليا كلارك لـ إيان جلين فى عالم السوشيال "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن العلاقة العاطفية التي انطلقت من طرف واحد في أحداث المسلسل الأسطوري Game of thrones، والتي كان بطلها شخصية جوراه مورمونت التي يؤدي دورها الممثل العالمي إيان جلين، تجاه شخصية دينريس تايجريان التي تجسدها النجمة العالمي أميليا كلارك، مازالت لها تبعات حتى بعد الانتهاء من المسلسل.

وفى تطور جديد، استقبلت النجمة العالمية أميليا كلارك، صديقها المقرب النجم إيان جلين، بعد انضمامه لعالم السوشيال ميديا وتدشينه حساب جديد عبر منصة انستجرام، حيث نشرت مجموعة صور تجمعهما عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لاستقبال صديقها المقرب وحارسها الشخصى في GOT على طريقتها الخاصة.

يأتى هذا فيما رصدت عدسات المصورين - فى وقت سابق من هذا الأسبوع - النجمة العالمية إميليا كلارك، وحيدة في شوارع لندن، حيث اصطحبت كلبها "تيد" ووضعته في حقيبتها للحصول على قسط من الراحة بدلا من السير لمسافات طويلة.