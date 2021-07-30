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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء GOT.. استقبال خاص من أميليا كلارك لـ إيان جلين فى عالم السوشيال "صور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبدو أن العلاقة العاطفية التي انطلقت من طرف واحد في أحداث المسلسل الأسطوري Game of thrones، والتي كان بطلها شخصية جوراه مورمونت التي يؤدي دورها الممثل العالمي إيان جلين، تجاه شخصية دينريس تايجريان التي تجسدها النجمة العالمي أميليا كلارك، مازالت لها تبعات حتى بعد الانتهاء من المسلسل.
وفى تطور جديد، استقبلت النجمة العالمية أميليا كلارك، صديقها المقرب النجم إيان جلين، بعد انضمامه لعالم السوشيال ميديا وتدشينه حساب جديد عبر منصة انستجرام، حيث نشرت مجموعة صور تجمعهما عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لاستقبال صديقها المقرب وحارسها الشخصى في GOT على طريقتها الخاصة.
يأتى هذا فيما رصدت عدسات المصورين - فى وقت سابق من هذا الأسبوع - النجمة العالمية إميليا كلارك، وحيدة في شوارع لندن، حيث اصطحبت كلبها "تيد" ووضعته في حقيبتها للحصول على قسط من الراحة بدلا من السير لمسافات طويلة.
وفي سياق أخر كشفت عدة تقارير أجنبية، عن تعاون النجمة العالمية إميليا كلارك، والنجمة العالمية أوليفيا كولمان، في عمل سينمائي جديد، مع النجم العالمي صامويل إل جاكسون.
دينيريس
ووفقاً للتقرير، فإن هذا هو العمل الأول الذى ستشارك فيه كولمان الحائزة على جائزة الاوسكار، وكلارك المرشحة لجائزة إيمي، في تعاون لشركة مارفل الشهيرة، واكتفى التقرير بالكشف عن التعاون الجديد، بدون الكشف عن تفاصيل أكثر حول شخصيات كل منهما.