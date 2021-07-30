شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصرى يحتفل بعرض LIMBO فى سينمات بريطانيا وأيرلندا: رحلة لا تصدق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم أمير المصرى، عن سعادته بعرض فيلمه الجديد LIMBO فى دور العرض السينمائية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، اليوم الجمعة الموافق 30 يوليو، مؤكدا أنه مر برحلة رائعة ولا تصدق مع هذا الفيلم.



بوستر فيلم أمير المصرى

ونشر المصرى، البرومو الدعائى للفيلم، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "لقد جاء اليوم أخيرًا.. L I M B O فى دور السينما فى المملكة المتحدة وأيرلندا الآن"، مضيفا: "يا لها من رحلة لا تصدق مع هذا الفيلم، لا أستطيع الانتظار لمشاركتها معكم جميعًا.. شكراً لجميع طاقم العمل والممثلين الذين جعلوا كل هذا يحدث".

يذكر أن فيلم Limbo حاز على العديد من الإشادات النقدية، حيث كتبت مجلة Varitey "لقد آمن المخرج شارلوك بقدرات النجم البريطانى المصرى أمير المصرى، الذى تمكّن من نقل طبقات من الصدمة القابعة خلف شخصيته، ليخرج بفيلم متوازن ما بين المرح والغضب بفضل الأدا التمثيلى القوى"، وكتبت مجلة Hollywood Reporter "قدم النجم أمير المصري، الموهبة البريطانية المصرية الصاعدة، أداءً عاطفيًا هادئًا فى شخصية عمر بفيلم Limbo"، وكتبت The Guardian "الأكثر دراماتيكية فى الفيلم هو أداء شخصية عمر، فقد تمكّن أمير المصرى من نقل مشاعر الخوف والتردد من العزف على العود فى ظل تلك الأزمات".



أمير المصري

وتدور أحداث فيلم Limbo حولو شخصية عمر، شاب موسيقى وله مستقبل واعد، يبتعد عن أسرته السورية إلى جزيرة إسكتلندية فى انتظار نتيجة طلب اللجوء، الفيلم يكشف كيف هو مؤثر تعدد الثقافات من خلال معاناة الأمل لأحد اللاجئين.

يشار أن أمير المصرى هو ممثل مصرى بريطانى، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لورى، أوليفيا كولمان ووودى هارلسون، وُلد فى القاهرة ونشأ فى لندن، قدّم فى مصر فيملين حققا نجاحًا باهرًا وهما رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها.

أكمل دراسته فى لندن ليتخرّج من أكاديمية LAMDA، ويبدأ مشواره الفنى بأعمال مثل Rosewater (2014)، وبعدها حصل فرصة البطولة فى عدة أعمال لثبت نفسه أمام الجمهور والنقاد كموهبة بريطانية ناشئة.