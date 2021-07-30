فاليري أبو شقرا تحتفل بطفلتيها التوأم: "بركتان صغيرتان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنجبت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة فاليري أبو شقرا طفلتين "توأم"، ووصفتهما بأنهما "بركتان صغيرتان".

وحرصت فاليري أبوشقرا على أن يشاركها الجمهور فرحتها بهذا الحدث السعيد، إذ قامت بنشر صورة وهي تحتضن الطفلتين، ويقف بجانبها زوجها رجل الأعمال زياد عمار في غرفة الولادة، عبر حسابها الشخصي على تطبيق أنستقرام.

وأرفقت الصورة بتعليق من كلمتين وصفت خلاله طفلتيها التوأم قائلة: "بركتان صغيرتان" ووضعت على الصورة إشارة قلبين، وفور النشر انهالت تعليقات المتابعين من كل مكان، والتي حملت عبارات التهنئة والدعوات الطيبة بدوام السعادة والاستقرار.





وحاول فريق من المتابعين معرفة اسم الطفلتين، إلا أن فاليري أبو شقرا لم تكشف عن اسمي طفلتيها التوأم، واكتفت بتوجيه الشكر لجمهورها على الاهتمام وعبارات المباركة.

يذكر أن فاليري أبو شقرا كانت تنشر بشكل مستمر صورا من مراحل الحمل، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ووضعت توأمها في مستشفى خاص بالعاصمة اللبنانية بيروت.

فاليري أبو شقرا من مواليد 25 يناير/ كانون الثاني 1992، ودرست إذاعة وتليفزيون بالجامعة اللبنانية الامريكية، وحصلت على لقب ملكة جمال لبنان، وتزوجت العام الماضي من رجل الأعمال زياد عمار.