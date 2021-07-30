شكرا لقرائتكم خبر عن "إدوارد" يحيى ثانى حفلاته في صيف 2021 بالساحل الشمالى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان إدوارد بمشاركة فرقته جيبسى، مساء اليوم الجمعة، حفلا غنائيا في الساحل الشمالى، والذى يعد ثانى حفلاته في صيف 2021، بعد نجاح حفله الأول، ومن المقرر أن يقدم عددا من الأغانى التى اشتهر بها قديما مثل دلونى على العيون السود، تريك تراك، الو الو، سافر قلبي معاك، ليندا ليندا.

وأعرب الفنان إدوارد عن سعادته بعد نجاح حفلته الأولى في الساحل الشمالى، وأضاف في تصريحاته لـ"الخليج 365" أن هذا الحفل أعاد به الذاكرة إلى 23 عامًا للخلف، عندما كان يحيي مثل هذه الحفلات الجماهيرية الكبيرة، مشيرًا إلى أن نجاح هذا الحفل أعطاه طاقة إيجابية جعلته هو وكل فرقته الموسيقية ألا يبتعدوا مرة أخرى عن الغناء ولن يجعل التمثيل يخطفه مرة أخرى، وحرص إدوارد على أن يوجه شكره إلى الجمهور الذى حرص على الحضور ووعدهم أن القادم سيكون أقوى وأن هناك أغاني جديدة سيقوم الفريق بطرحها قريبًا.

فريق "الجيبسي" بدأت في التسعينيات، وحقق نجاحا وقتها، كما اشتهرت لهم بعض الأعمال الفنية ومنها أغنية "ليندا" "لايلو" التى تم تصويرها أيضا بطريقة الفيديو كليب، ومن مؤسسى الفريق أيضا الموزع الموسيقى أحمد عادل.

وكانت آخر مشاركات الفنان إدوارد التمثيلية خلال السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجى.