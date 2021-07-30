شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تهنئ تامر حسنى بنجاح فيلمه وأغنيته الجديدة: نجوميته لم تأت من فراغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة بشرى، النجم تامر حسنى على حالة التألق الفنى التى يعيشها حاليا، بعد نجاح فيلمه الأخير "مش أنا" والذى مازال يعرض حاليا فى دور السينما، وكليب أغنية "صعبة"، التى اقتربت من 42 مليون مشاهدة بعد 10 أيام من طرحها، مؤكدة أنها دائما ما تفرح بنجاحه وأن نجوميته لم تأت من فراغ.



تامر حسنى وبشرى

ونشرت بشرى، صورة جمعتها مع تامر حسنى، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "عشرة العمر تامر اللى بفرح بنجاحه دايما، عشان أعرفه من قبل بداية المشوار وشاهده على قد إيه هو مكافح ومجتهد وموهوب وحمول وصبور ونجوميته لم تأت من فراغ، ألف مبروك كل النجاح سينمائيا وغنائيا وشعبية عند الجماهير".





وكان النجم تامر حسنى، أعرب عن سعادته الكبيرة بعدما وصل فيلمه "مش أنا" إلى إيرادات كبيرة وفقاً لما ذكره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حين أكد أن الفيلم حقق إجمالى إيرادات وصلت لـ 15 مليون دولار، فى مختلف البلدان الذى عرض فيها الفيلم.

تامر حسنى علق على ذلك قائلا: "الحمد لله سعيد جداً بتحقيق فيلم مش أنا، المركز الأول داخل مصر وخارجها وسعيد أيضاً بتحقيقه أعلى إيراد لفيلم عربى في تاريخ السينما المصرية والعربية فى سابقة لم تحدث من قبل، حيث تجاوز الـ15 مليون دولار بما يعادل بالمصرى الربع مليار جنيه وما زال يحقق داخل السينمات، والأهم ردود أفعالكم المحترمة الإيجابية تجاه أول عمل من كتابتى قصة وسيناريو وحوار".