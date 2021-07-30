شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاد أرنولد شوارزنيجر.. حقق المعادلة الصعبة ونجح بالتمثيل والرياضة والسياسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد النجم الكبير ارنولد شوارزنيجر الذى يعد واحد من أهم نجوم هوليود وأكثر الرياضين شهرة في العالم وتحديداً برياضة كمال الأجسام الذى تفوق فيها على نفسه حتى أصبح أيقونة يتطلع للسير على خطاها الكثيرون ممن سحرهم ارنولد قبل دخول مجال التمثيل ليصير من أهم الممثلين.



ارنولد

ارنولد الذى ولد زي النهارده الـ 30 من يوليو من عام 1947 ليتم اليوم عامه 74، لم يكتف بما حققه في مجالات الرياضة والفن من نجاح كبير، وحقق نجاحاً أيضاً بعالم السياسة الذى وصل فيها لأعلى المناصب حينما تم تنصيبه حاكم لولاية كاليفورنيا، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على كيفية تحقيق النجم الشهير المعادلة الصعبة بالنجاح بثلاثة مجالات صعبة.

الرياضة وarnold schwarzenegger

عام 1967، حصل على لقب "مستر يونيفرس" عندما كان في العشرين من عمره فقط، وبالتالي، أصبح أصغر شخص يفوز بهذا اللقب. في العام التالي، فاز مرةً أخرى بنفس اللقب.

في عام 1970، شارك في مسابقة مستر أولمبيا وفاز في المسابقة عندما كان عمره ثلاثة وعشرون عامًا فقط. حقق رقمًا قياسيًا بكونه أصغر شخص يفوز بهذا اللقب.



ارنولد

السياسة

انتُخب arnold schwarzenegger حاكمًا لولاية كاليفورنيا في 7 أكتوبر من عام 2003 واستمر فى منصبه لمدة ثمان سنوات، وقال عن ذلك أنه شرف كبير أن يحوز ثقة الناس في ولاية تعد ضمن الأكبر في الولايات المتحدة الأمريكية وقوى اقتصادية تصنف على أنها الأقوى في العالم، كما أكد أنه إذا كانت القوانين تسمح له بالترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية لكان دخلها ليفوز بها واصفاً الأمر بأنه لا حد لطموحه، ولكن بسبب عدم ميلاده في أمريكا فلم يكن يحق له الترشح لما هو أكبر مما حققه.



ارنولد حاكم كاليفورنيا

التمثيل وهوليود

بالنسبة للتمثيل فكل محبى السينما العالمية على معرفة بأن ارنولد شوارزنيجر واحد من أهم ممثلي ونجوم هوليود على مر التاريخ بأفلام مثل Terminator و"Predator" و "Commando" و "The Running Man" و "Raw Deal" و Red Heat ليصنف على قمة هوليود طوال سنوات عديدة.