شكرا لقرائتكم خبر عن السينما تحصد 143 مليون جنيه فى شباك التذكر منذ عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد دور العرض السينمائية انتعاشه تدريجية على مستوى الأفلام المعروضة وأرقام الإيرادات في شباك التذاكر، وذلك بعدما استقبلت أفلام نجوم الشباك في الأسابيع الماضية، وتحديداً بعد زيادة نسبة التشغيل إلى 70 % وهى النسبة الأكبر منذ عام ونصف، مع بدء انتشار فيروس كورونا، والذى تسبب في غياب أفلام نجوم الشباك وتأجيلها، إلى أن قرر صناع هذه الأفلام طرحها وهذا ألقى بظلاله على شباك التذاكر.

وحصد شباك التذاكر على مدار الثلاثة أشهر الماضية، وتحديداً منذ بدء موسم عيد الفطر الماضى، إيرادات وصلت إلى 143 مليون جنيه حتى الآن، وجاءت كالتالى: فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى حقق 38 مليون 424 جنيه، والعمل فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وانطلق في دور العرض يوم 23 يونيو الماضى.



مش انا

فيلم "العارف" للنجم أحمد عز حقق إيرادات بلغت 35 مليون جنيه، ويشارك في بطولة العمل أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب ويعد من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية اذ تم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، وطرح الفيلم يوم 14 يوليو الجارى.



العارف

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للنجم كريم عبد العزيز حصد إيرادات وصلت إلى 30 مليون جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم دينا الشربينى، ماجد الكداونى، بيومى فؤاد، محمد ثروت، أحمد حلاوة، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم أحمد فهمى، شيكو، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، نسرين أمين، شيماء سيف، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وطرح الفيلم في دور العرض يوم 7 يوليو الماضى.



البعض لا يذهب للمأذون مرتين

فيلم "أحمد نوتردام" للنجم رامز جلال حقق إيرادات بلغت 19مليون و 310 ألف جنيه، ويشارك في بطولته غادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وضيوف الشرف أحمد فتحى، محمد ثروت، شيماء سيف، أحمد حلاوة، محمود البزاوى، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم وطرح الفيلم يوم 13 مايو الماضى تزامناً مع أول أيام عيد الفطر المبارك.



احمد نوتردام

فيلم "ديدو" للنجم كريم فهمى حقق إيرادات وصلت إلى 14 مليون و 300 ألف جنيه، ويشارك في بطولته بيومى فؤاد، وأحمد فتحى، وحمدى الميرغنى، ومحمد ثروت، وهدى المفتى وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح، يوم 13 مايو أيضاً تزامناً مع أول أيام عيد الفطر الماضى.



ديدو

فيلم "ماما حامل" حصد 3 مليون و500 ألف جنيه، وهو بطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام نانسى صلاح، هدى الاتربى، هدى مجد، بدرية طلبة، ايمان السيد، سامى مغاورى، وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وطرح الفيلم يوم 2 يونيو الماضى.



ماما حامل

فيلم "ثانية واحدة" حقق إيرادات 3 مليون جنيه، وهو بطولة دينا الشربينى ومصطفى خاطر، ويزو، علا رشدى، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم فتحى عبد الوهاب، سوسن بدر، محمود حميدة، أحمد الفيشاوى، بيومى فؤاد، أوس أوس، شريف دسوقى، طاهر أبو ليلة، أيمن قسيونى، عزوز عادل تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد وطرح في أول أيام عيد الفطر الماضى.