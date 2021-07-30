بعد 17 عاما من الانفصال.. جينيفر لوبيز تمنح قصة حبها لـ بن أفليك فرصة ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عادت قصة حب وارتباط النجمة العالمية جينيفر لوبيز والنجم بن أفليك، لتحتل صدارة عناوين المجلات العالمية، وأخبار المواقع الاليكترونية، بينها مجلة بيبول الأمريكية، بعد انفصال دام حوالي 17 عاما.

جينيفر التي انفصلت حديثا عن خطيبها لاعب البيسبول السابق أليكس رودريجيز، التُقطت لها عدة صور حديثة تجمعها بخطيبها وحبيبها السابق بن أفليك، وهما يتنزهان ويقضيان العطلة الصيفية، لتمنح علاقتهما فرصة ثانية.

جدير بالذكر أن بن أفليك وجينيفر لوبير أعلنا خطبتهما عام 2002، عقب مشاركتهما في فيلم gigli، وتم إعلان انفصالهما في 2004.

من ناحية أخرى، تشارك جينيفر لوبيز في بطولة فيلم shotgun wedding، والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي بمختلف أنحاء العالم العام المُقبل 2022.