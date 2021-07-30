بالفيديو| أول ظهور بعد أزمتها الأخيرة.. لوسي ترقص في حفل زفاف دعاء صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الممثلة إيناس عز الدين، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على انستجرام، فيديو من حفل زفاف المذيعة دعاء صلاح.

وظهر في الفيديو الفنان محمد فؤاد وهو يغني "فينك يا حبيبي"، بينما تفاعل معه الحضور بالغناء والرقص، وبينهم الفنانة لوسي، الذي يعد ظهورها في الفرح هو الأول بعد أزمتها الأخيرة، الخاصة بانتشار فيديو لها من حفل في الساحل الشمالي، تردد فيه لفظا خارجا.

وعلقت إيناس "قمر.. ربنا يسعدكم، فؤش أصلي والنجمة لوسي".

واحتفلت المذيعة دعاء صلاح مقدمة برنامج دودي شو، على قناة النهار، بزفافها في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل عدد قليل من نجوم الفن والإعلام وأصدقاء العروس ومن بينهم الفنانة إيناس عز الدين.

واقتصر الحفل على المقربين من العروسين وأسرتيهما، إذ لم تعلن دعاء عن تفاصيل أو موعد الزفاف، قبل إقامته.

واشتهرت دعاء صلاح بتقديم برامج عن الموضة والجمال واستضافة نجوم الفن.