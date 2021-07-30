"خسيتي إزاي"؟.. هنادي مهنا تفاجئ الجمهور بنحافتها في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

حالة من الجدل أثارتها الفنانة هنادي مهنا، عقب نشرها مجموعة صور كشفت عن نحافتها وخسارتها للوزن بشكل ملحوظ.

ونشرت هنادي مجموعة الصور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت بعدسة الفنان أحمد خالد صالح.

وانهالت التعليقات من الجمهور الذي علق على نحافتها وكتب: "مش لايق عليكِ كده ليه خسيتِ، إنتِ إزاي خسيتِ أوي كده؟"، "إنتِ خسيتِ كده بجد إزاي؟"، "ليه خسيتِ، برافو شكلك أحلى".

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