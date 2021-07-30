أول رد من ميشيل موروني على تعاونه مع محمد رمضان في كليب جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

كشف الممثل والمغني الإيطالي ميشيل موروني، عن تعاونه مع الفنان محمد رمضان، في كليب جديد.

وعلق موروني على المنشور الذي أعلن فيه رمضان عن التعاون بينهما بإعادة نشر المنشور الذي أعلن فيه الأخير عن المشروع الجديد، عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي بـ "انستجرام" وأرفقها بعلمي إيطاليا ومصر.

وواجه رمضان سيل من الهجوم بمجرد الإعلان عن الكليب الجديد بسبب الاتهامات التي طالت موروني عقب ظهوره في مشاهد جريئة اعتبرها البعض لا تليق بتقاليد بالمشاهد العربي.