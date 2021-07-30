لهذا السبب.. سكارليت جوهانسن تقاضي والت ديزني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 01:23 مساءً - منذ 23 دقيقة

على خلفية طرح الشركة فيلم “بلاك ويدو” أو (الأرملة السوداء) في دور العرض السينمائي، رفعت نجمة هوليوود سكارليت جوهانسن، اليوم الخميس، دعوى قضائية على شركة والت ديزني.

وقالت جوهانسن إن الشركة خالفت العقد الموقع بينهما عندما طرحت الفيلم، الذي تنتجه شركة مارفل وتؤدي فيه دور بطلة خارقة عبر البث المباشر تزامنا مع طرحه في دور العرض السينمائي، بحسب رويترز.

وذكرت الدعوى التي قُدِمت لمحكمة لوس انجليس العليا أن سياسة الطرح الثنائي تلك قللت من أجرها الذي يعتمد جزئيا على إيرادات شباك التذاكر، حيث كان من المفترض طرحه حصريا في دور السينما.

وأشارت الدعوى القضائية إلى أن جوهانسن ترى أن ديزني أرادت بذلك تحويل الجماهير صوب استخدام ديزني+ “ليتسنى لها الاحتفاظ بالإيرادات لنفسها وتزيد في الوقت ذاته من قاعدة المشتركين في ديزني+ وهي طريقة معروفة لدعم سعر سهمها في البورصة”.

وأضافت “أرادت ديزني أن تخفض بشدة من قيمة الاتفاق مع السيدة جوهانسن وبالتالي تتربح على حسابها”، وطلبت الدعوى تعويضا يتحدد خلال المحاكمة.

وردت شركة ديزني عبر متحدثها في بيان، قائلة إنه:

“لا يوجد أي أساس على الإطلاق لهذه الدعوى.. ديزني امتثلت بالكامل لعقد السيدة جوهانسون”.

يشار إلى أن الشركة بدأت عرض الفيلم في 9 يوليو/ تموز في دور العرض وبثته في الوقت نفسه عبر خدمة ديزني+ مقابل 30 دولارا.

وحقق الفيلم الذي يحكي قصة قاتل روسي تحول إلى منتقم، 80 مليون دولار في شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا في أول عطلة نهاية أسبوع من عرضه. وقالت ديزني إن الفيلم حقق أيضا 60 مليون دولار من خلال بثه على ديزني+.