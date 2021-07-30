زين العمر للمسؤولين: “الله لا بوفقكن”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 01:23 مساءً - منذ 25 دقيقة

يستمر الفنان اللبناني زين العمر في انتقاد السلطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جراء تعنتها وإيصال البلاد إلى الخراب.

وكتب زين قائلاً: “أميركا وأوروبا والمجتمع الدولي والعالم يحاضرون بالإنسانية والإنسان ويتفرّجون على لبنان والشعب اللبناني يموتون حريقاً يتفرّجون على إبادة الشعب اللبناني من قبل حكامنا ولا يتحركون لأجل هذا أقول لكل المجتمع الدولي انتم الفساد والإجرام والكذب الله لا بوفقكن”.

وتجدر الإشارة أن زين كان قد عبر في الفترة الماضية عن تأييده للصرخات التي أطلقها الممثل اللبناني أسعد رشدان بسبب الأوضاع المعيشية المتردية في لبنان.