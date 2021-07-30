سيرين عبد النور لنجوى كرم: “شكلك وموديلك غرام كمان”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 01:23 مساءً - منذ 33 دقيقة

أطلقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بوستر جديد لأغنيتها “مغرومة 2”.

بدورها، غازلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، الفنانة اللبنانية نجوى كرم بعد نشرها بوستر جديد لأغنيتها “مغرومة 2”.

وأعادت سيرين نشر بوستر الأغنية في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، معلقة: “هي الصورة وشكلك وموديلك غرام كمان”، وأرفقت التعليق مع وسم الذي مازال متصدر الترند منذ أيام، “نجوى كرم مغرومة 2”. وردّت نجوى قائلة: “جمالك جمال”.

وكانت أصدرت نجوى مساء اليوم، أغنيتها الجديدة على “يوتيوب” بعد تشويق للمتابعين دام 5 أيام.

“مغرومة 2” من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع موسيقي داني حلو، أما الفيديو الكليب فقد تم تصويره بالتعاون مع المخرج حسن غدار، وكان هناك ظهور لافت في نهاية الكليب للممثل السوري معتصم النهار.