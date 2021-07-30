شكرا لقرائتكم خبر عن بنرشحلك 5 أفلام حلوة للويك إند.. أبرزها Gemini Man و Blood Red Sky وCruella والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبى مشاهدة أفلام السينما والدراما العالمية، فأنت بالتأكيد تشاهد عمل سينمائى كل أسبوع تقريبًا، لكن يمكن أن تبحث طويلاً حتي تجد عمل جيد يمكنك مشاهدته في عطلة نهاية أسبوع سعيدة، حتى أن البعض عندما ينتهون من مشاهدة نصف الفيلم يكتشفون أنه عمل لا يستحق المشاهدة، لذلك نرشح لك 5 أعمال يمكنك الاستمتاع بمشاهداتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

Cruella

تدور أحداث الفيلم في السبعينيات بلندن حول قصة حياة كورلا دي فيل السابقة وطفولتها قبل أن تتحول إلى السيدة الشريرة بفيلم الرسوم المتحركة 101 Dalmatians حيث سنرى العوامل التي أدت إلى هذا التحول، ويقوم ببطولة العمل الجديد Cruella الممثلة الأمريكية إيما ستون فى دور البارونة، وإميلى بيتشهام التى تلعب دور أنيتا، وكيربي هويل باتيست، والممثل الإنجليزى مارك سترونج.

In the Heights

في نسخة جديدة من مسرحية برودواي الموسيقية، يتناول العمل قصة بقال يخطط لإغلاق متجره والتقاعد في جمهورية الدومينيكان، حيث سيتمكن من الحصول على إرث جدته هناك، ويشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من نجوم العالم، ومن أبرزهم مارك انتونى وستيفانى بياتريز وميليسا باريرا وأنتونى راموس وكورى هوكينز، وسوزتان بورفار، وغيرهم.

Peter Rabbit 2: The Runaway

قصة الفيلم تدور فى إطار من المغامرة حول أرنب يحاول التسلسل إلى حديقة مزارع مملوءة بالخضراوات، ويواجه فى رحلته مفاجآت عديدة، والحكاية مقتبسة عن القصة الكلاسيكية التى تحمل ذات الاسم للكاتب الشهير بياتريكس بوتر، فيلم المغامرة الكوميدى Peter Rabbit في جزئه الأول قامت ببطولته كل من النجمة مارجو روبى، والفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا.

Gemini Man

يجد واحد من صفوة القتلة المتسلسلين نفسه مُراقبًا ومتتبعًا ومستهدفًا من شخص آخر غامض من خارج اللعبة، ليكتشف أن من يستهدفه هو النسخة الشابة المستنسخة منه، والفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق والاكشن والخيال العلمي، ويقوم ببطولته ويل سميث ، ماري إليزابيث وينستد، كليف اوين.



Gemini Man

Blood Red Sky

في إطار من الرعب والتشويق، تضطر امرأة إطلاق العنان للوحش الكامن بداخلها لحماية ابنها، عندما تحاول مجموعة من الإرهابيين اختطاف رحلة جوية عبر المحيط الأطلسي طوال الليل، والفيلم بطولة جراهام مكتافيش، دومينيك بورسل، رولاند مولر، بيري بوميستر .