شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تعلق على واقعة "لوسى" في حفل الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان حلمى عبد الباقى عضو نقابة الموسيقيين إن النقابة لم تتخذ أى إجراء قانونى ضد الفنانة لوسى – حتى الآن – لحين انعقاد المجلس، وذلك على خلفية تداول فيديو مصور من الساحل الشمالى للفنانة وهى تردد لفظًا خارجًا بينما نفت لوسى هذه الواقعة قائلة إنه تم تحريف كلامها ، وأن ليس لها أساس من الصحة.

وأضاف عبد الباقى فى تصريح لـ"الخليج 365" إن المجلس سينعقد بعد عودة الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين من الأردن حيث يحيى حفلا موسيقيًا هناك، وأن تلك الواقعة ستكون على طاولة المناقشة بين أعضاء المجلس، سيتم بعده اتخاذ قرار حال إثبات صحة الواقعة.

وأكد عبد الباقى، أن الفنانة لوسى عضواً بنقابة الموسيقيين بالفعل، وأن تلك الواقعة قديمة منذ 3 أسابيع أو يزيد وتم تداولها مؤخرًا، وإن صحت ستتحول الفنانة إلى التحقيق، الذى يتخذ على أساسه مجلس الموسيقيين قراره .

يذكر أن الفنانة لوسى ظهرت فى مقطع الفيديو وهى ترقص وتغنى على خشبة المسرح وحدثت حالة واسعة من الجدل شهدتها منصات التواصل الاجتماعى بعد مشاركتها بالغناء فى حفل بالساحل الشمالي، وذلك بسبب تكرارها "لفظا خارجا" أثناء الغناء وتعرضت لوسى للهجوم .